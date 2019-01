Kiska předal slovenská statní vyznamenání, ocenil Abrháma i Burešovou

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

První českou ministryni spravedlnosti po listopadu 1989 a někdejší obhájkyni disidentů z doby totality Burešovou, jež loni zemřela ve věku 88 let, Kiska za mimořádné zásluhy o rozvoj v oblasti práva a za rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem vyznamenal Řádem bílého dvojkříze. Jde o nejvyšší slovenské ocenění pro cizince.

"Myslím, že si to máma skutečně zasluhuje a jsem ráda, že na ni lidé dneska v dobrém vzpomínají. Myslím, že od pana prezidenta Kisky by to (vyznamenání) přijala velmi ráda," řekla novinářům dcera Burešové, Zuzana Špitálská, která vyznamenání od Kisky převzala.

Stejné vyznamenání jako Burešová dostal rovněž Abrhám. Devětasedmdesátiletý český herec, jenž má po matce slovenské kořeny, dostal vyznamenání za zásluhy o rozvoj v oblasti kultury, divadelního a filmového umění. Kvůli Abrhámovu náhlému onemocnění vyznamenání převzala jeho neteř.

Pribinův kříž, jež je propůjčován slovenským občanům, kteří se významně zasloužili o hospodářský, sociální nebo kulturní rozvoj země, obdrželi zpěvák Žbirka či představitelka slovenského výtvarného umění a rodačka z Olomouce Jana Želibská.

Řád Ľudovíta Štúra za zásluhy v oblasti kultury, divadelního a filmového umění, mezinárodních vztahů a za šíření dobrého jména Slovenska v zahraničí udělil Kiska bývalé herečce, političce a diplomatce Magdě Vášáryové. Mezi dalšími, kteří dostali toto ocenění, je zavražděný investigativní novinář Kuciak, a to za zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti žurnalistiky.

"Každé ocenění našeho syna pro nás znamená hodně. Chci, aby to znamenalo hodně i pro Slovensko. Hlavní je, aby se na to (vraždu) nezapomnělo," řekl novinářům Kuciakův otec. Právě zastřelenému novináři se ze všech vyznamenaných dostalo při ceremoniálu nejdelšího potlesku.

"Je pro mě osobním potěšením jménem Slovenské republiky udělit ocenění 30 lidem, díky kterým je naše země spravedlivějším, slušnějším, lepším místem pro život nás všech. Mohu vyznamenat lidi, kteří v nás vzbuzují hrdost," řekl v projevu prezident.

Kiska, jemuž v polovině června končí pětileté funkční období hlavy státu a který se již nehodlá ucházet o znovuzvolení, předával státní vyznamenání naposledy. Loni slovenský prezident ocenil 25 osobností.