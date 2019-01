Polsko chystá radikální krok: Kvůli moru chce odstřelit téměř všechny divočáky

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Polské úřady doposud zaznamenaly 3317 případů afrického moru prasat u divočáků, v případě domácích prasat šlo o 213 případů. "Pokud nezlikvidujeme populaci divočáků v oblastech s výskytem afrického moru prasat, té nemoci se nezbavíme," řekl podle internetového vydání deníku Fakt ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski. Odstřely divočáků se podle plánů ministerstva životního prostředí mají uskutečnit o třech nadcházejících víkendech.

Někteří myslivci o záměrech úředníků pochybují. "To nemá být odstřel,... to nemá být redukce populace divočáků, to má být masakr," cituje Glos Wielkopolski myslivce Marka Porczaka z Jaroslawi na jihovýchodě Polska. "Kdosi s nemocnou hlavou rozhodl, že mají být postříleni všichni divočáci, včetně březích bachyň, i ty, které už mají mladé," uvedl a vyzval ostatní lovce "aby se této řeže neúčastnili".

Zoolog z Varšavské univerzity Andrzej Elžanowski tvrdí, že střelba a lov samotný představují riziko, neboť divočáky plaší a způsobuje míchání jejich populace. Čím méně bude v Polsku divočáků, tím více jich přijde z oblastí položených za polskou východní hranicí, upozornil v Magazynu Kaszuby. Tam je přitom výskyt afrického moru prasat hojnější než v Polsku.

"Vymizení těchto zvířat může ohrozit přírodní rovnováhu," varuje Tomasz Zdrojewski z kampaně na ochranu zvířat NiechŽyjou. Zástupci z polské pobočky Světového fondu na ochranu přírody připomínají, že za šíření afrického moru prasat je odpovědný především člověk, protože domácí prasata do přímého kontaktu s divočáky nepřijdou. Virus se do chovů prasat přenáší například na oblečení, botách, nářadí nebo kolech aut.

"Odpovědnost za rozšíření viru v chovech nesou zemědělci, ale obětním beránkem se stali divočáci. Divočák na rozdíl od rolníka nehlasuje - zničení divočáků má zajistit vítězství ve volbách," tvrdí Adam Bohdan z nadace Dzika Polska (Divoké Polsko).

Polské ministerstvo zemědělství loni přišlo s nápadem postavit na východní hranici země plot, aby divočáci do Polska nemohli přecházet z jiných zemí. Tento plán však neschválila vláda.

Africký mor prasat je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění. Nakažená zvířata téměř ve všech případech hynou. Nákaza není nebezpečná pro lidi, pokud se však objeví v chovu, je třeba ho podobně jako u dalších zvířecích nemocí utratit a vyhlásit ochranné pásmo.