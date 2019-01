Pachatelé útoku na politika AfD jsou na útěku, média nešetří kritikou

Na záznamech je podle policejní tiskové zprávy vidět, jak se k Magnitzovi zezadu přiblížily dvě osoby, za nimiž s odstupem běžela ještě třetí. Jeden z podezřelých srazil poslance k zem, a přivodil mu tak silně krvácivé zranění hlavy. Trojice pak utekla.

Zatímco zástupci protiimigrační AfD hovoří o pokusu o vraždu, policie čin vyšetřuje jako těžké ublížení na zdraví. Na základě výpovědi Magnitze původně vycházela z toho, že ho útočníci napadli nějakým předmětem. Ten ale na záznamech není patrný. Ukázalo se také, že do politika nikdo nekopal v momentě, kdy už ležel na zemi, jak v úterý tvrdili jeho straničtí kolegové. Vážné poranění hlavy utrpěl kvůli pádu na zem.

Útok, který měl podle policie zřejmě politické pozadí, v úterý odsoudili zástupci všech parlamentních stran, včetně kancléřky Angely Merkelové (CDU).

