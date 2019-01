Vyvolal nepokoje, za sebe poslal do boje policii, kritizuje Le Penová Macrona

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

„Vláda je jediná zodpovědná, zodpovědná a vinna za tuto situaci. Je to ona, kdo je ve skutečnosti původcem tohoto nepořádku," řekla dnes Marine Le Penová v ranním rozhovoru Invité politique (Politický host) pro Radio Classique, který pravidelně vede moderátor Giullaume Durant.

Macron staví jednoho Francouze proti druhému

Snaha provokovat veřejnost začala podle Le Penové již 31. prosince, kdy Macron vystoupil se svým novoročním přáním, během něhož prezident „hysterizoval debatu", tvrdí finalistka druhého kola francouzských prezidentských voleb z loňského roku.

„A protože (pan Macron) nechce být v přední linii, postaví do první linie policii. Ta past je strašlivá. Ta past spočívá ve snaze předhodit ,žluté vesty' policii, přilévat oleje do ohně, protože na jedné i druhé straně stojí Francouzi. A obě (strany) sdílejí stejné naděje (...) stejné obavy, stejné znepokojení," míní.

Vláda ve skutečnosti podle Le Penové nemá v žádném ohledu úmysl v této krizi „přinést politickou odpověď", a to navzdory ohlášené snaze vést „národní rozpravu", která by měla být organizována od poloviny ledna do poloviny března. Ta rozprava je předem odsouzena k zániku, domnívá se, protože byla zahájena pod záštitou „gigantického pokrytectví", neboť vláda opakovaně sdělila, že se v „žádném případě nezmění" a že její „politika bude pokračovat a bude se přitvrzovat".

Předsedkyně Národního sdružení požaduje rozpuštění Národního shromáždění, neboť se obává, aby se prezident „nezatvrdil v této extrémně nebezpečné hře", v níž staví Francouze proti sobě „Vláda požádala policii, aby sjednala pořádek, a uskutečnila represi. Tohle ale není rolí policie. Stíhání je rolí soudů," míní.

Macronova obliba se odrazila „ode dna"

Obliba Emmanuela Macrona se přitom odrazila v lednu „ode dna", oznamuje agentura Ifop-Fiducial ve výzkumu pro týdeník Paris Match a Sud Radio. Výzkum, uskutečněný telefonicky na vzorku 1 014 osob ve dnech 3. a 4. ledna 2019, tedy krátce po sérii oznámení ústupkům protestujícím, dává hlavě státu 28 procent popularity. Je to oproti poslednímu výzkumu nárůst o 5 procentních bodů, kdy Macrona chválilo pouze 23 procent.

Téměř tři čtvrtiny respondentů (72 procent, pokles o 4 body) ale nesouhlasí s tím, co prezident Emmanuel Macron podniká. Přibližně polovina z nich (48 procent) si myslí, že dobře hájí zájmy Francie v zahraničí a 37 procent považuje za pozitivní obnovu prezidentské funkce, zatímco pouze 19 procent má za to, že je blízký zájmům Francouzům.

Předseda vlády Édouard Philippe se rovněž těší nárůstu důvěry, která v lednu činila 33 procent, oproti prosince jde o nárůst o 7 bodů (66 procent negativních názorů). Národní shromáždění se v měsíci lednu stalo prvním politickým útvarem, které „nejlépe ztělesňovalo opozici vůči prezidentovi", domnívá se 35 procent respondentů.

Mezi politickými uskupeními, které podle respondentů nejlépe ztělesňovalo politickou opozici, je na 1. místě národně-pravicové Národní sdružení (RN) předsedkyně Marine Le Penové (35 procent). V lednu si radikálně levicová Nepoddajná Francie (LFI), pohoršila, je citovaná 30 procenty respondentů (pokles o 4 body). Po ní následují Republikáni (LR, 23 procent) a Socialistická strana (PS, 10 procent).