Británie čelí vlně agrese. Napadáni jsou příznivci i odpůrci brexitu, policie nečinně přihlíží

Aktuální debatu rozvířily hlavně události z pondělí, kdy skupinka protestujících narušila televizní rozhovory prounijní konzervativní poslankyně Anny Soubryové hlasitými slovními útoky a poté na ni pokřikovala po cestě zpět do parlamentu. Muži vykřikovali hesla jako "Soubryová je nácek", poslankyně byla také označována za lhářku a "špínu".

Na videu z incidentu byli zároveň zachyceni dva policisté, kteří konfrontaci jen přihlíželi, ačkoli Soubryová tvrdí, že se jí demonstranti pokusili zabránit ve vstupu do parlamentu.

Deník The Times napsal, že v očích právních expertů a bývalých vysoce postavených příslušníků policie došlo v pondělí u Westminsterského paláce zcela jasně k porušení zákona o veřejném pořádku.

Nejde navíc o první události tohoto druhu v bezprostřední blízkosti parlamentu či na přilehlém prostranství College Green, kde natáčejí zpravodajské štáby. Soubryová se srovnávání s nacisty dočkala už před Vánocemi, se stejnou skupinkou demonstrantů měl problémy i komentátor deníku The Guardian Owen Jones, politický zpravodaj televize Sky News byl údajně označen za sexuálního násilníka. Moderátorka stejné stanice Kay Burleyová řekla, že kvůli stupňujícímu se obtěžování byla donucena změnit obvyklou trasu do provizorního studia.

Server inews dnes píše, že řada poslanců z různých politických stran mluví o narůstajícím výskytu agresivního chování a zastrašování, ať už ve Westminsteru nebo v obvodech, které zde zastupují. Konzervativní prounijní poslankyně Sarah Wollastonová údajně byla pronásledována ve svém autě po veřejných vystoupeních, další zákonodárci hovořili o výhrůžkách na sociálních sítích a obávají se "normalizace" extremistických projevů.

S problémy se údajně setkal i konzervativec David T.C. Davies, který je naopak zastáncem odchodu Británie z Evropské unie. Zpravodajský server BBC píše, že poslanec proto začal na těle nosit kameru a cesty na College Green a zpět si kvůli "ochraně a dokazování" natáčí. "Jako mnoho poslanců na všech stranách (brexitové) debaty jsem byl vystaven útokům, výhrůžkám a zákeřným obviněním," řekl.

https://t.co/gQi47IK2Ol via @YouTube @Nigel_Farage spent years being subjected to the sort of abuse received by @Anna_Soubry & @KayBurley last week. There was no outcry, no debate in the press & no promise from the police to take action.