Konec diskuse? Koodinátorka Jouannová už nechce ve Francii řídit „veřejnou rozpravu"

Důvodem odchodu Jouannové z této pozice byla zejména diskuse o výši jejího platu. Stal se, jak opakovaně uvedla, „brzdou" pro samotné jejich uskutečnění. Ve funkci ale nadále zůstává. Kdo tyto diskuse povede zatím není jasné. Mezi jmény, která se objevují je například Jacques Tubon, bývalý ministr spravedlnosti ve dvou pravicových vládách Alaina Juppého, evropský poslanec a v současnosti Ochránce lidských práv, jmenovaný socialistickým prezidentem Françoisem Hollande v lednu 2014.

Roční plat: jako premiér nebo prezident

Pondělní vydáni týdeníku La lettre A informuje, že bývalá ministryně Jouannová pobírá jako předsedkyně „národní rady" měsíčně hrubého 14 700 euro, a ročně si tím pádem přijde na 176 000 euro, což je ve Francii plat srovnatelný s tím, který dostává premiér nebo prezident. Plat pro prezidenta i premiéra má stejný „strop" na úrovni 15 140 euro hrubého. Stalo se tak na základě dekretu ze 17. května 2012, jímž se snížili platy nejvyšších politických činitelů o 30 procent.

„To nejsem já , kdo stanovuje výši mého platu," vysvětlila dnes ráno prezidentka Národní rady pro veřejnou rozpravu (NCDP ) ve veřejnoprávním rozhlasu France Inter, kam přišla na pozvání moderátorky Léy Salaméové. Polemika, která nemá konce, je jediným důvodem její rezignace. Pro bývalou ministryně v dvou pravicových vládách Françoise Fillona, jež silně podléhala prezidentu Nicolasi Sarkozymu, v níž zastávala ministerstvo sportu, se tato kontroverze „stala brzdou" pro další organizaci veřejných diskusí.

Pro dvanáctinásobnou francouzskou mistryni v karate a kata, už toho bylo dost. „Polemika se neustále vracela. (....) Je to ale legitimní. Je zapotřebí se ptát, nejedná se o nelegitimní otázky, které můžeme jen tak zamést," potvrdila. Polemika ale podle ní „nevytváří podmínky k upřímné rozpravě, jestliže jedním z motivů sociálního hněvu ,žlutých vest' je právě toto", připustila. Je ale výše jejího platu skutečně oprávněná? Chantal Jouanno váhá: „Není to na mne, abych úroveň (platu) posuzovala. Je to na našich spoluobčanech, aby posoudili tuto úroveň a vyjádřili se k tomuto tématu. Pak je na vládě, aby nastavila správnou úroveň. Není to jen můj plat, ale i všech vysokých úředníků". Vláda podle ní musí přijmout „vlastní odpovědnost za výši platů předsednictví komisí všeho druhu". „Vláda se musí toho tématu chopit. Je na stole," shrnula na France Inter.

Rezignace jako úspěch, jež nastartuje rozpravu?

Chantal Jouannová už nebude od tohoto okamžiku přebírat přímé úkoly, kterými ji pověřil premiér, aby osobně řídila „velkou rozpravu", ale ponechá si i nadále její předsednictví v Národní radě pro veřejnou rozpravu (NCDP). Právě za tuto funkci pobírá plat ve výši cca 14 700 euro měsíčně. Navzdory této polemice nemusí mít nikdo starost o řádné a uspořádání debaty: „Všechno už jsme postavili na místo. Všechno bude připraveno k 15. ledna," připomněla.

Na otázku, zda je výše platu oprávněná, či nikoliv, reagoval ráno také Bruno Le Maire, ministr hospodářství, na sesterské rozhlasové stanici France Culture s tím, že „plat (Chantal Jouannové) je stanoven stejnými pravidly pro všechny". Možná by ale podle něj měla vláda „zvýšit transparentnost v těchto platových stupních, to mi ale nečiní žádné potíže", zmínil, nicméně „rozhodnutí Jouannové" bere na vědomí jako její „osobní volbu" ".

Pro ministra je diskuse i veřejná rozprava základem a východiskem z krize. „Co mne se týká, řeknu vám upřímně, to není rezignace Chantal Jouannové, je to úspěch velké rozpravy. Domnívám se, že tato velká rozprava je životně důležitá, neboť nám umožní proměnit krizi krize na nový elán pro naši zemi " zdůraznil ministr.