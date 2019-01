Mayová utržila další porážku. Náhradní brexitový plán musí být do tří dnů, nařídili poslanci

Poslanci budou o dohodě o odchodu Spojeného království z Evropské unie hlasovat 15. ledna. Toto hlasování vláda kvůli očekávané porážce už jednou odložila a očekává se, že poslanci brexitový plán Mayové dojednaný s Bruselem nepodpoří ani příští týden.

After two and a half years #Parliament is finally taking back control of #Brexit on behalf of all the people of the United Kingdom — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) 9. ledna 2019

Lhůta, během níž měla vláda poslancům v případě zamítnutí dohody předložit různé alternativy, činila podle zákona o odchodu z EU 21 kalendářních dní. Během následujících sedmi zasedacích dnů by musel kabinet umožnit parlamentu o svém plánu B hlasovat. S čím by vláda premiérky Mayové přišla, ale není jasné. Možnosti jsou různé, od takzvaného neřízeného brexitu, tedy brexitu bez dohody, přes vyhlášení předčasných voleb až po předložení nové verze dohody parlamentu.

Podle listu The Guardian se předpokládalo, že Mayová by tak jako tak nevyužila třítýdenní lhůty a své představy o dalším vývoji by představila relativně brzy po zamítnutí dohody. Zároveň by se ale zřejmě podle levicového listu snažila oddálit hlasování o navržené alternativě, aby mohla kupříkladu vyjednat další ústupky s představiteli EU.

Už v prosinci poslanci schválili jiný dodatek, který stejně jako ten dnešní navrhl konzervativní poslanec Dominic Grieve. Na základě tohoto dodatku bude moci parlament navrhnout po vyjádření vlády svůj vlastní alternativní brexitový plán.

Mluvčí britské vlády zprávu listu The Guardian dnes prakticky potvrdil, když řekl, že kabinet má v případě odmítnutí dohody v úmyslu "reagovat rychle, aby poskytl jistotu na cestě kupředu".

Pro dodatek dnes hlasovalo 308 poslanců, proti se vyslovilo 297. Na základě dodatku by nyní měla vláda představit plán B parlamentu během tří zasedacích dnů. Vzhledem k tomu, že parlament obyčejně v pátek nezasedá, vypršela by podle The Guardian lhůta v pondělí 21. ledna.

MPs vote 308-297 in favour of an amendment forcing the PM to come to Parliament within 3 days if her Brexit deal is voted down next Tuesday night. The government are in utter chaos #Brexit — Angela Rayner (@AngelaRayner) 9. ledna 2019

Opoziční labouristé uvedli, že pokud parlament v úterý brexitovou dohodu odmítne, předloží okamžitě návrh na vyslovení nedůvěry vládě premiérky Mayové.

Porážku vláda premiérky Mayové dnes utrpěla těsně před zahájením pětidenní debaty o brexitu, na jejímž závěru by měla Dolní sněmovna hlasovat o dohodě vyjednané v Bruselu. Na programu je dnes mimo jiné projev ministra pro brexit Stephena Barclaye.