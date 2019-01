Mluvčí ďábla? Šéf sněmovny je za zlého muže Británie, zastánci brexitu zuří

Parlamentní zpravodaj BBC Mark D'Arcy píše o bezprecedentním kroku, který bude mít ohromné důsledky pro celý brexitový proces, ale také pro vládu, která byla zvyklá agendu Dolní sněmovny kontrolovat.

Liberálně levicový The Guardian, který je zastáncem setrvání Spojeného království v EU, píše, že Bercow "vyvolal víc obav, hněvu a zbožňování než jakýkoli jeho předchůdce v úřadě". List připomněl, že v situaci, kdy vláda nemá v parlamentu většinu, je předseda Dolní sněmovny jedním z nejdůležitějších mužů v zemi. Určuje totiž, o jakých dodatcích k vládním zákonům budou poslanci hlasovat.

Středeční hlasování bylo podle The Guardian "velkou politickou bitvou současnosti", v níž vláda prohrála. Bercow byl statečný, měl pravdu a parlament se dostal ke slovu v pravý čas, soudí komentátor listu Martin Kettle.

My new column for the Guardian ......This was the great political power struggle of our times – and ministers lost | Martin Kettle https://t.co/SFdPf4hXXk