Hrdina žlutých vest? Slavný boxer zmlátil policisty, teď je za mřížemi

Trestní tribunál posunul proces s ním na 13. února, zároveň ale odmítl požadavky jeho advokátů, aby se počkalo na všechny informace, které by činy boxera dostaly do „kontextu". Soud odmítl také žádost advokátů, aby bývalý boxer zůstal pod policejní kontrolou a rozhodl se k okamžitému umístění do vězení se zdůvodněním, že se účasnil protestů „žlutých vest" od počátku, nedokáže „ovládat sám sebe" a existuje tu riziko, že by se 13. února k soudu nedostavil.

„Hanba vám!" - „Zkorumpovaná justice!" - „Ať žije Francie!"

Bývalému boxerovi Dettingerovi, který je držitelem mistrovského titulu z let 2007 a 2008 v křížové váze, upřesňuje list Le Figaro, hrozí až sedmileté vězení a pokuta 100 000 euro. Při oznámení soudního verdiktu se část boxerových podporovatelů odešla ze sálu za pokřiku: „ Hanba vám!", „Zkorumpovaná justice!" a „Ať žije Francie!".

Obhájci se mohou proti rozhodnutí odvolat, což oba - Laurence Légerová a Hugues Vigier - vzápětí potvrdili. „Není pochyb o tom, že to uděláme, protože se domníváme, že nic neospravedlňuje umístění do detence," ohlásil Vigier.

Záběry boxera, jak pěstmi útočí na ustupující četníky se štítem, a na jiných do nich dokonce nohou kope, obletěly doslova celou Francii. Všímá si jich i zahraniční tisk a média. K incidentu došlo v sobotu odpoledne nedaleko lávky Léopolda-Sédara-Senghora poblíž Národního shromáždění. Záběry se staly jedním z klíčových momentů uplynulého víkendu, označovaného za „osmé dějství" protestů hnutí „žlutých vest" proti vládě.

Další symbolickou událostí, jež vyvolala velkou pozornost, bylo proniknutí manifestantů na pojízdném vozíků do ministerstva, kde působí „velmi neoblíbený" mluvčí vlády Benjamin Griveaux, který se staví za posílení bezpečnosti a chce diskutovat pouze s „upřímnými Francouzi".

Boxer: „Miluji Francii!" Advokáti četníků: „Je odhodlaný a nebezpečný!"

Sedmatřicetiletý Christophe Dellinger, přezdívaný jako „cikán z Massy", vysoký 1, 92 centimetrů a váze 91 kilo, se stal za týden „maskotem sociálních sítí", připomíná Le Figaro. Množství internautů neváhalo veřejně vyslovit pochvalu tomuto muži, jenž jen s „holýma rukama" šel proti „po zuby" ozbrojeným elitním Republikánským bezpečnostním jednotkám (CRS).

Mezi zraněnými je i četník Cédric, který byl boxerem zkopán na zemi, a nacházející se nyní ve čtrnáctidenní pracovní neschopnosti. Jeho kolega, který dostal několik rad pěstí do helmy a štítu, má pracovní neschopnost na dva dny. Advokát četníků Thibault de Montbrial uvedl, že násilí na policistech minulou sobotu mají „vážnou, metodickou a chladnokrevnou povahu".

Na svém facebookovém videu, které bývalý boxer Dettinger zveřejnil ještě v neděli večer, vysvětluje, že je „žlutá vesta“, a emotivním hlasem vysvětluje, že viděl „spoustu věcí" a „účastnil se všech manifestací", i když byl „mlácen, plynován", protože „miluje svou zemi"; vyjádřil zároveň, že lituje svých činů. Podle advokátů policistů ale „nevyjádřil skutečnou lítost". „Pokračujte v boji!" řekl na konci videa, která mainstreamová média obvykle zkracují. Podle druhé advokátky Émelie Samsonové je boxer stále „velmi odhodlaný" a představuje „riziko", že bude své činy opakovat.

Ve středu večer, kdy se dobrovolně vzdal polici, ovšem před soudem o svých činech mluvil s velkou lítostí. „Lituji svých činů, tohle jsem nechtěl, bylo to v okamžiku paniky. Když se dívám na ty snímky, nejsem na sebe hrdý," oznámil Dellinger, jinak také otec tří dětí, který pracuje deset let jako úředník zodpovědný za silniční komunikaci a čistotu v nedalekém Arpajonu, vzdáleného třicet kilometrů jihozápadně od Paříže.

Advokáti boxera Dettingera již dříve vysvětlili, že důvodem k pěstnímu souboji byla obrana nemohoucí ženy a jejího osmnáctiletého syna, která byla povalena četníky na zem a zablokována na lávce. Sedmatřicetiletá žena Gwénaëlle, pocházející ze Chartres, trpí rakovinou a byla přítomna při soudním stání. Agentuře Reuters sdělila, že je připravena ve prospěch boxera dne 13. února, na který je svoláno soudní stání, osobně svědčit. Na Facebooku její advokát Philippe de Veulle zveřejnil osobní svědectví, v němž popisuje, jak byla napadena policisty, kteří ji strčili „obušek do úst" a boxer ji „zachránil život".

Konto na podporu boxera zavřeno

Dettingerovi advokáti připomínají, že jde o „banální aféru", která nabrala „neuvěřitelné podoby" kvůli „tlaku a mediálnímu nahánění". „Christophe Dettinger nežádal, aby se stal mluvčím čehokoliv, a nepřál si takovou popularitu," (...) nepožaduje žádné výhody při řízení, ale nechce sloužit jako příklad," sdělila soudu advokátka Samsonová. „Žádám vás stejné posouzení jako před normální soudem," ohlásila.

Ihned po zveřejnění záběrů, se na sítí Leetchi objevila veřejná sbírka ve prospěch „žlutého boxera", která zatím podle listu Le Parisien platformě přinesla na 146 000 euro. Polemika, která se kolem této „lidové pokladny" strhla, ale přiměla organizátory k tomu, že ji pod tlakem ze strany Crédit mutuel, který je vlastníkem platformy, zavřela. Státní tajemnice pro „rovnost mezi ženami a muži" Marlène Schiappová v úterý dokonce požadovala na Franceinfo, aby byl zveřejněn seznam 9 000 dárců,protože podle ní se stávají spoluviníky a podporovateli „násilných aktů".

V reakci na tuto sbírku se objevila na internetu i konkurenční sbírka na pomoc zraněných policistů, která zatím sebrala přibližně 190 000 euro během 24 hodin.

Také na Facebooku již vznikla platforma na podporu Christopha Dettingera, která žádá jeho osvobození. Čítá k dnešnímu dni 20 585 členů a 19 890 sympatizantů.