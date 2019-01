Ztroskotá-li brexitová dohoda, musí být předčasné volby, požaduje Corbyn

Podle Corbyna by se měly předčasné volby uskutečnit "při nejbližší příležitosti" s cílem odblokovat situaci. Opoziční předák upozornil, že po volbách by bylo třeba určitého času k vyjednání nové dohody o brexitu. Ve svém projevu Corbyn zdůraznil, že nová vláda by měla nový mandát k vyjednání lepších podmínek odchodu země z EU.

"Pokud tak věříte své dohodě, vyhlaste volby a nechte rozhodnout lid," řekl Corbyn na adresu Mayové.

To break the deadlock over Theresa May's botched Brexit deal, a General Election is the most practical and democratic option.



It would give the winning party a renewed mandate to negotiate a better deal for Britain and secure support for it in Parliament and across the country. pic.twitter.com/JIdHUoSOq1