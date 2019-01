Rumunsko se chopilo kormidla EU: Prezident Iohannis slibuje soudržnost, Juncker pochybuje

Evropský kontext začínajícího předsednictví je podle Iohannise citlivý, nejen v souvislosti s květnovými volbami do europarlamentu, ale také celkovou politickou atmosférou mezi členskými zeměmi EU i uvnitř nich, včetně rostoucího populismu.

"To v některých případech působí potíže při snaze dosáhnout na evropské úrovni dohody," připustil rumunský prezident. Iohannis připomněl, že centrálním mottem rumunského předsednictví je "soudržnost jako společná evropská hodnota".

Na předsednictví země, která do EU vstoupila v roce 2007, ale vrhají stín pochybnosti o snižující se kvalitě právního státu, způsobené některými kroky vlády, s níž je kvůli tomu prezident Iohannis ve sporu. Předseda EK Juncker k tomu dnes před novináři poznamenal, že součástí evropské struktury je také respekt k vládě práva. Kompromisy, které unie dělá, podle něj nemohou ovlivnit její základy. To by se podle něj stalo, kdyby rumunská vláda pokračovala s plánem amnestie, či zmírnění protikorupční legislativy. "To by byl krok zpátky," uvedl.

Podle prezidenta Iohannise je vláda práva v Rumunsku věcí, o níž není možné diskutovat. "Debata je složitá a trvá už přes dva roky. Doufám, že všichni jsou dost moudří na to, aby ji ukončili," prohlásil s tím, že její pokračování kazí obraz země. Juncker míní, že pro Rumunsko by bylo dobré, kdyby zavládl duch dohody. "Není možné exportovat domácí spory na evropské jeviště," dodal.

Rumuni se řízení unie na šest měsíců ujímají ve složité době, v březnu blok opustí Británie, v květnu se konají volby do europarlamentu.

Iohannis míní, že dosáhnout silnější a soudržnější EU je možné jen posílením jejích základních hodnot. "Kontext není jednoduchý, ale jsem přesvědčen, že naše předsednictví v tom bude konzistentní a pragmatické," uvedl. Rumunská vláda čelí kritice související s její snahou omezit nezávislost soudnictví a vládu práva v zemi.

Pro budoucnost EU bude podle prezidenta klíčový summit v rumunském Sibiu, naplánovaný na 9. května.

Společné snahy unijních zemí by se podle Iohannise měly soustředit na překonání rozdílů mezi nimi, to EU podle něj umožní také sebevědomější vystupování na globální scéně. Společnou diskusi o tom, jak bude unie vypadat v letech 2019 až 2024 a její strategické priority pro toto období by měla shrnout politická deklarace, kterou by měli lídři 27 unijních zemí schválit právě v sedmihradském Sibiu.

Summit v Rumunsku tak bude příležitostí k demonstraci jednoty států evropského bloku po brexitu a před eurovolbami i toho, že EU hledí směrem do budoucnosti.

Iohannis připustil, že jednou z klíčových priorit pro Rumunsko bude právě zvládnutí brexitu, včetně hladkého schválení potřebných smluv a dalších kroků na straně EU. Za další prioritu pro příštích šest měsíců označil snahu co nejvíce posunout diskusi o budoucím víceletém rozpočtu unie pro roky 2021 až 2027.