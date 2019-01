EU řeší s Mayovou dodatečná ujištění. Nové jednání ale nebude, vzkázal Juncker

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Britská premiérka Theresa Mayová se snaží ještě před koncem parlamentní debaty o brexitové dohodě získat od Evropské unie další záruky. Dolní sněmovna má o dojednaném textu o podmínkách odchodu země z Evropské unie hlasovat v úterý a řadu měsíců dojednávaný dokument pravděpodobně odmítne.

"S Downing Street (sídlo britské premiérky) diskutujeme, jak by taková ujištění mohla vypadat. Nepleťme si to ale s novým vyjednáváním," prohlásil Juncker na tiskové konferenci po jednání komise s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem. Nové jednání o dohodě ostatních sedmadvacet zemí unie odmítá.

Do podrobností ale šéf EK zacházet nechtěl, nebylo by to podle něj moudré. "Nechci se na různých ostrovech stát výrazně méně populární a tak tomuhle pokušení odolám," podotkl.