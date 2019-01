„Žluté vesty" chystají „Deváté dějství". Francouzská policie se připravuje na další střety a násilí

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

„Připravujeme se na situaci, stejně jako na objem účastníků, jenž může být vyšší, rovněž jako zvýšená radikálnost jejich chování," řekl prefekt v rozhovoru s moderátorem Jeanem-Pierrem Elkabbachem na televizní stanici Cnews. „Sledujeme týden po týdnu stále větší příklon k násilnějšímu chování, jejímž cílem jsou instituce, ale i pořádkové síly," dodal.

Deváté dějství: 50 000 policistů a četníků mobilizováno

Premiér Édouard Philippe v pondělí ohlásil v televizi TF 1 posílení zákonů proti rozbíječům v odpovědi na násilnosti, jež provázely defilé „žlutých vest" minulou sobotu. Součástí tohoto rozhodnutí je i zvýšený počet policistů a četníků, jichž bude po celé Francii nasazeno na 80 000, z toho jenom 5 000 v Paříži. Na 12. ledna nebyla zatím podle prefekta Delpueche oficiálně nahlášena žádná manifestace kromě několika malých shromáždění, jejichž počet by neměl přesáhnout „třicítku osob", upřesnil.

Na Facebooku se objevily výzvy ke shromáždění nazvané Actes 9: Paris Nous revoilà (Deváté dějství: Zpátky v Paříži) předpokládá shromáždění v obchodní čtvrti La Défense na východě Paříže (3 000 lidí slibuje účast, 15 000 to „zajímá").

Další s názvem Acte 9: Rassembelemnt des Gilets Jaunes au centre de la France (Deváté dějství: Shromáždění žlutých vest v centru Francie) organizuje v Bourges kolektiv s názvem La France en colère (Rozhněvaná Francie), na níž se hlásí 2 400 osob, 12 000 o ni má „zájem". Podporu tomuto shromážděná vyslovily dvě postavy hnutí, mezi nimiž jsou Priscilla Ludoská a Maxime Nicolle. Prefektura v Cher ale oznámila, že navzdory ohlášení v tisku, není tato manifestace povolena. Prefekt Catherine Ferrierová oznámila na svém tweeterovém účtu, že přímo zakázala manifestace v „centru města", povolení ale neplatí na jeho okraje.

Prefekt Delpuech: Budeme všude „křížem krážem!"

Cílem manifestantů v Paříži by podle prefekta, jehož cituje Reuters, mohla být oblast kolem prezidentského Élysejského paláce, Bourbonského paláce, kde se nachází Národního shromáždění, stejně jako další ministerstva převážně v okolí Champs-Élysées. „Je zapotřebí být všude křížem krážem v terénu (...), být mobilní, reaktivní, a zasahovat rychle v okamžiku, kdy dojde k náhlé změně," doplnil prefekt, který oznámil, že v ulicích bude 14 obrněných kolových vozidel četnictva a na 50 „rychlých zásahových jednotek" se soustředí na samotné konkrétní zásahy.

Policejní prefektura zároveň bude dbát na to, aby z ulic byly odstraněny pracovní stroje nebo stavební bariéry, jež by mohly posloužit k jejich zablokování. Osobní automobily by měly být zaparkovanými na střežených parkovištích. Stavební vozík byl minulou sobotu použit manifestanty při proražení dveří ministerstva v ulici Grenelle, kde se nacházel mluvčí vlády Benjamin Griveaux.

Policie bude rovněž provádět kontroly již na okrajích Paříže a v přístupových zónách nádraží a metra SNCF a RER, aby odzbrojila a zabránila přístup do hlavního města případným násilníkům. Minulou sobotu došlo například k útoku na radnici v Rennes a budovu soudního tribunálu v Perpignanu, velkou pozornost vyvolal pěstní útok bývalého boxera Christopha Dettingera na dva četníky v Paříži.