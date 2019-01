Británie z EU neodejde? Šéf diplomacie to nevyloučil, názor mění sponzoři brexitu

Británie, která je pátou největší ekonomikou světa, má z EU odejít 29. března. Hrozí však, že půjde o odchod neuspořádaný, neboť rozvodovou dohodu, kterou s Bruselem dojednala premiérka Theresa Mayová, poslanci příští týden pravděpodobně odmítnou.

"Pokud bude tato dohoda odmítnuta, je pravděpodobnější, že se vystavíme riziku brexitové paralýzy, a pokud to nastane, nikdo neví, co by se mohlo stát. Velké riziko a obavy lidí spočívají v tom, že ve skutečnosti nedostojíme tomu, pro co lidé hlasovali," řekl Hunt televizi Sky News.

V jiném rozhovoru Hunt poznamenal, že parlament, v němž vládní Konzervativní strana nemá většinu, pravděpodobně nepřipustí, aby země z EU odešla bez dohody. "Myslím, že nyní se jeví mnohem méně pravděpodobným, že by parlament připustil výsledek bez dohody," řekl Hunt BBC.

zdroj: YouTube

Dva významní sponzoři kampaně za odchod Británie z Evropské unie nyní očekávají, že země nakonec evropský blok neopustí. Miliardář Peter Hargreaves očekává druhé referendum a manažer hedgeových fondů Crispin Odey hodlá spekulovat na růst libry v důsledku setrvání Británie v EU.

Podle Hargreavese, spoluzakladatele makléřské firmy Hargreaves Lansdown, je politická elita rozhodnuta brexit zmařit. To by podle něj vedlo k vytvoření nedůvěry vůči britské politické třídě. Vláda podle něj nejdřív pravděpodobně požádá o prodloužení formálního procesu odchodu z EU a poté vyhlásí druhé referendum.

"Úplně jsem to vzdal. Jsem naprosto zoufalý, nemyslím si, že se brexit vůbec uskuteční," řekl 72letý Hargreaves, který jako jeden z nejbohatších Britů kampani za brexit věnoval 3,2 milionu liber (přes 90 milionů korun).

"Oni (zastánci setrvání v EU) spoléhají na skutečnost, že lidé toho mají tak po krk, že prostě řeknou 'kašlem na to, zůstaneme'. Vidím ten přístup. Problém je, že když se něco nestane tak dlouho, méně vás to štve," řekl Hargreavese.

Odey, který řídí hedgeový fond Odey Asset Management, prozradil, že nyní sází na posilování libry. Jeho vlajkový fond přitom dříve těžil naopak z poklesu britských aktiv a z obav trhu z dopadů brexitu.

Odey před referendem z roku 2016 skupinám usilujícím o odchod země z EU dal 870.000 liber. Na rozdíl od Hargreavese se nedomnívá, že se uskuteční druhé referendum, také on ale předpokládá, že brexit nebude. "Můj názor je, že nenastane," poznamenal Odey. "Zkrátka nevidím, jak by k tomu mělo dojít při takovém složení parlamentu," dodal finančník.

Big U-turn by #Odey on #Brexit: EXCLUSIVE-Leading Brexit donors say Britain will reverse decision to leave EU - Reuters News — S Kar-Gupta (@SKGLondonTown) 11. ledna 2019

Britský parlament je někdy vnímán jako proevropský, protože zhruba tři čtvrtiny zákonodárců v roce 2016 hlasovalo pro setrvání v EU. Obě hlavní strany, konzervativci i labouristé, však deklarují, že výsledky referenda je třeba respektovat.

Odey i Hargreaves uvádějí jako jeden z důvodů svého pesimismu nedostatek vůdcovství na straně zastánců brexitu. "Nešťastné je, že téměř nikdo se nepostavil do čela brexitu, takže je bez vedení, což je problém," podotkl Odey.