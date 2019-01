Válečné reparace? Ledová sprcha pro Merkelovou, Řecko chce miliardy eur

"Jako Řekové považujeme tyto požadavky za stále právně platné ... a jejich otázka by se měla řešit na příslušném evropském fóru, soudním fóru," řekl řecký prezident na krátkém setkání s Merkelovou.

Otázka válečných reparací se ukázala jako citlivá v posledních letech během řecké dluhové krize, při jejímž řešení sehrálo důležitou roli právě Německo, největší věřitel Atén. Řekové, na něž tvrdě dopadla úsporná opatření, připomínali, jaké křivdy ze strany Německa v minulosti utrpěli.

