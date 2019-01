Nové jaro Evropy? Určitě! Ale jaké? Salvini zatím jen nafukuje velkou bublinu

Středeční návštěva Mattea Salviniho, italského místopředsedy vlády a ministra vnitra zároveň, ale především předsedy kdysi separatistické Ligy, měla ambici tentokrát evropskou. Děje se v okamžiku, kdy do evropských voleb zbývá pouhých pět měsíců - a zatím to vypadá, že Evropa již nebude na jaře taková jako dosud. Nepřeje si to pouze Salvini, protože na „novém jaru Evropy" nepracuje sám. Mezi těmi, kteří bývají vidět občas i u nás, patří i další.

Návrat k evropským kořenům. Ano, ale k jakým?

Snaží se o to nejen Salvini, ale i Marine Le Penová, předsedkyně francouzského Národního sdružení (RN), která téměř ve stejný okamžik, kdy Salvini mluvil na tiskové konferenci ve Varšavě o „novém jaru Evropy", sama před zahraničními novináři v Paříži prohlásila, že „Evropa se může změnit, a to zevnitř a radikálně". To od političky, jež chtěla donedávna z Evropy vystoupit, zní nečekaně. Zdá se, že časy se mění...

Přidáme-li totiž k Salviniho vyhlášení to od Gerolfa Annemanse, místopředsedy Hnutí pro Evropu národů a svobody (ENF), pocházejícího z Vlámského zájmu (VB), který oznámil možnost přijmout do evropské strany rovněž italské Hnutí 5 hvězd (M5S), jež se Salvinim tvoří v Itálii vládní většinu, jde o překvapení druhé. Strana komika zakladatele Geppe Grilla, jež je zatím ukotvena ve skupině Evropy svobody a přímé demokracie (EFDD) ještě před časem výrazně koketovala s liberály. Ale budiž... Dokáže-li ale Salvini a další sjednotit oněch 100 poslanců, dosud roztroušených mezi čtyřmi frakcemi, mohli by vážně ohrozit dosavadní dominanci evropských lidovců. A to je něco, co by skutečně Evropou, jež stále silněji ztrácí své tradiční sociálně-demokratické rameno, mohlo vážně zahýbat. Jsme ale opravdu ve fázi, kdy se může něco takového stát?

Matteo Salvini v uplynulých dnech sní o tom, že se mu podaří společně s Polskem být „součástí nového jara Evropy, renesance evropských hodnot", jak řekl. Jeho kritika Evropské unie (EU), kterou již nebudou řídit evropští technokraté, tolik vzdáleni lidu a jejich každodenním potřebám, je jistě oprávněná. Skleněné paláce Bruselu na severu města skutečně působí, již od pohledu, oproti lidovým restauracím jihu města, v nichž se scházejí večer „obyčejní lidé", drasticky odlišně. A to již nemluvím o čtvrtích, kde o Belgičana, natož o Evropana, člověk už ani nenarazí.

Salvini mluvil o tom, že by se Evropa měla „vrátit ke kořenům", kde půjde více o „práci a rodinné hodnoty". To jistě znělo polským uším ze Strany práce a spravedlnosti (PiS) jako zurčivý pramen nového koryta řeky, jež se dosud zdála být zatím rozteklá v mnoha meandrech a někdy i čůrcích kalného deště. Jenže rozdíly tu rovněž najdeme, neboť nestačí jen katolický odér a sprejový důraz na hodnoty, protože Poláci tradičně s obtížemi snášejí francouzskou aroganci, ale i společnou francouzskou-italskou snahu zatancovat si ruského kozáčka. Ruská federace, která otevřeně podporuje radikální hnutí a strany v západní Evropě, je pro každého polského vlastence vztyčenou rudou pěstí. To ale není jediný důvod.

Řeč je často o kořenech, ale i o identitě. „Evropa by se měla vrátit ke své identitě a židovsko-křesťanským kořenům, což je šíleným způsobem odmítáno v Bruselu," řekl Salvini. Po setkání s Jaroslawem Kaczyńskim slavnostně Salvini dokonce oznámil, že nalezli společnou shodu v 90ti procentech a poněkud prchlivě pravil, že „francouzsko-německá osa" bude vbrzku nahrazena osou „italsko-polskou". Jenže Kaczyński, vycházející z proudu tradičně silně anti-komunistického, má nejen málo pochopení pro extravagantní podporu Krymu, ale i pro „židovsko-křesťanské" kořeny, zejména, když přesvědčený Lombarďan Salvini byl v mládí italským komunistou, který v rámci své „revoluce" chtěl i depenalizovat konopí.

To by se možná dalo zapomenout, ale potíže, jimž čelí vláda v Itálii, nejsou identické s těmi, s nimiž se potýká Polsko. Snaha dekomunizovat polskou justici bývá na Západě vykládána jako neúcta k vládě práva, přičemž průsak několika italských mafiích na politických lokálních, ale i evropských obchodech, je stále vysoký. Potřeba evropských dotací pro Polsko, jež v mnoha směrech stále bojuje se zaostalým venkovem, je mnohem vyšší, než pouhá snadná výměna za italskou snahu rozšířit problém s vlnami imigrace i do střední Evropy.

Evropské kupecké počty a ideologické různice

Odhady, že by potenciál polský mohl posílil i potenciál maďarský, respektive Fidesz premiéra Viktora Orbána, už ovšem zní mnohem zajímavěji. Fidesz, který navzdory kritice četných lidovců stále zůstává součástí Evropské lidové strany (EPP), by mohl posílit některou z frakci radikálních. A tu jsme u kořeně problému - je jich více. Zatímco polský PiS je u Aliance konzervativců a evropských reformistů (ACER), a stává se po odchodu Britů na jaře jejím silným jádrem, je dynamika radikálního pohybu v Evropě přítomna spíše ve skupině, kde sídlí Matteo Salvini a Marine Le Penová, totiž v Evropě národů a svobody (ENF). Budou chtít konzervativci a reformisté tahat za kratší stranu pilky?

Posledně jmenovaná má podle posledních projekcí barometru Poll of Polls v květnových volbách potenciál 61 poslance. Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR) o jednoho méně, tedy 60 poslanců. Společně by se při jejím součtu staly, pokud by přijali ještě 17 poslanců Hnutí 5 hvězd (H5S), druhou nejsilnější aliancí. A ještě, pokud by navíc dokázali přimět k připojení i nynějších 12 poslanců maďarského Fideszu, rozdíl mezi lidovci a protestními reformisty a radikály by mohl být doslova o šířku hrudi, tedy s rozdílem o pouhých 15 poslanců, tedy 163:150.

To ovšem předpokládá, že oněch 150 (ve výzkumech to někdy vypadá, že výchylka jde až ke 160) poslanců utvoří kompaktní a zároveň pluralitní alianci, kde jejich dosavadní protestní charakter může překlenout i rozdíly v chápání stran nesystémových, jež někdy tíhnou k umírněnému anarcho-liberalismu, jak je tomu u Hnutí 5 hvězd, a radikálními národovci typu Le Penové a jejího Národního sdružení, jež vždy odmítalo ve Francii separatistické tendence, vlastní italské Lize (severu). „Mysli globálně, jednej lokálně," zní ale okřídlené marketingové heslo.Předseda H5S Luigi Di Maio se s Mattem Salvinim obvykle neshodne v přístupu k imigraci, ani k některým citlivým sociálním otázkám, přesto jsou spolu překvapivě ve vládě. Pětihvězdičkoví Bebbe Grillo ani Di Maio nikdy netíhli ke kryptofašismu, jež bývalo dlouhým stínem strany, kterou založil otec Le Penová, a provázalo dlouho i Umberto Bossiho, předchůdce Salviniho, dohodnout se ale mohou.

Staré hrany a ostré špičky se dají obrousit. Přesto ale nesmíme zapomínat, že tu stále existují zásadní spory mezi konzervativci a reformisty vůči národoveckému etatismu, a ultra-konzervativní východiska rodinná a společenská proti anarcho-liberalismu. Matteo Salvini se ale pokusil o velmi odvážný kousek. Otázka stále zní, zda nejde jen o trochu teatrálně přehnané gesto, nafouknutou bublinu, jež zkrátka brzy splaskne.

Jak to kdysi zpívala italská punková skupina Negazione? - „Tuti pazzi, tutti pazzi, tutti pazzi!" (Všichni blázniví, všichni blázniví, všichni blázniví).