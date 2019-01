Paříží otřásla ničivá exploze: Tři mrtví, devět vážně zraněných

Podle pařížské policejní prefektury přišli o život dva hasiči, kteří v budově zasahovali při úniku plynu. Španělský ministr zahraničí Josep Borrell informoval o smrti španělské turistky a zranění dalšího Španěla. Stav devíti ze zraněných, kteří byli převezeni do okolních nemocnic, je vážný. Dalších 37 lidí má méně závažná poranění.

Pařížský prokurátor Rémy Heitz řekl, že šlo o neštěstí, jehož příčinou byl únik plynu. Upozornil ale, že vyšetřování je teprve na začátku a že bilance nemusí být konečná. V Paříži jsou dnes v pohotovosti tisíce policistů kvůli dalšímu protestu takzvaného hnutí žlutých vest.

