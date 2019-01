Uprchlíci ve Francii živoří. Zima tvrdě dopadla především na děti

Celý evropský kontinent se v posledních dnech potýká s nepříznivým počasím. Teploty klesly pod nulu i v severní Francii, kde se u města Calais nacházejí přinejmenším 2000 uprchlíků. Více jak dvě stovky z nich jsou osamocené děti, které nemají podporu žádných příbuzných. Podle stanice Deutsche Welle jsou podmínky, ve kterých tito dětští uprchlíci žijí, velmi tvrdé.

Organizace spojených národů označuje pojmem „mladistvý bez dozoru“ každého migranta mladšího osmnácti let, který „byl oddělen od svých rodičů i dalších příbuzných a nestará se o něj žádná další dospělá osoba.“

