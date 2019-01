V Bavorsku a Rakousku napadly už tři metry sněhu. 21 mrtvých, stovky vojáků mají pohotovost

V Bavorsku je kalamitní stav vyhlášen již v pěti okresech, trvat bude minimálně do úterý. Do regionu si dnes obrázek o situaci přijel udělat i bavorský premiér Markus Söder.

"Není důvod k panice, k vážnému znepokojení ale ano," řekl premiér, když se v jihobavorském městě Bad Tölz zúčastnil koordinační schůzky zástupců místní samosprávy a záchranných složek. Největší hrozbu podle Södera nyní představují masy sněhu na střechách objektů, které se mohou pod jeho tíhou prolomit. Odstraňovat sníh ze střech podle něj pomáhá velká většina z 5000 lidí, kteří se v rámci záchranného systému na jihu Německa kalamitní situací zabývají.

V Rakousku a Bavorsku hustě sněží už více než týden, za 12 dní napadly tři metry nového sněhu. Lavinu by podle varování dolnorakouských úřadů mohl spustit i jediný návštěvník hor. Lavinová výstražná služba dnes počítá v Ybbstalských Alpách v severní části pohoří s 20 centimetry nového sněhu. Meteorologové ale předpokládají, že například v Salcbursku do pondělí připadne až 130 centimetrů nového sněhu, potíže dělá i silný vítr, který zvyšuje riziko závějí a lavin.

Před lavinami dnes varovaly rovněž francouzské úřady, které v oblasti Savojských Alp zvýšily stupeň lavinového nebezpečí na čtvrtý z celkových pěti stupňů.

Od sobotního do pondělního večera má sněžit i v Německu - v saských nížinách, ale především v alpském regionu a v Bavorském lese na hranicích s Českou republikou, v nižších polohách se očekává déšť. Německá armáda vyslala do silně zasněžených regionů 350 vojáků, kteří odstraňují masy sněhu ze střech, zásobují obyvatele v odříznutých oblastech a převážejí pomocné síly obrněnými pásovými vozidly. Dalších zhruba 300 vojáků je ve stavu zvýšené pohotovosti.

Massive pile of snow sits upon roof after Austrian Alps are hit by heavy snowfall https://t.co/RaHtQAIeE5 #schneekaos #schnee pic.twitter.com/yVlmqKMxFN