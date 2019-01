Zbraně pro Saúdy a Turky? Německo jich dodalo rekordní množství, navzdory kritice

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Německé ministerstvo průmyslu ve čtvrtek, v reakci na dotazy opozičních poslanců z Die Linke, uveřejnilo informace o zbraňových dodávkách do Saúdské Arábii v roce 2018. Německé firmy v období mezi lednem a říjnem dodaly království zbraně v hodnotě 160 milionů eur. V roce 2017 byla přitom hodnota takových obchodů o 50 milionů eur nižší.

Saúdská Arábie vede v Jemenu koalici devíti zemí, které v konfliktu podporují tamní vládu v boji s Hútijskými rebely. Rijád je přitom kritizován za porušování lidských práv a páchání válečných zločinů. V září minulého roku upozornila zpráva Rady bezpečnosti OSN, že Saúdové často bombardují civilní cíle. „Většinu civilních obětí mají na svědomí koaliční nálety. V minulých třech letech při nich byly zasaženy obytné čtvrti, tržiště, pohřební a svatební shromáždění, věznice, civilní lodi a zdravotnická zařízení,“ stojí ve zprávě.

Právě z tohoto důvodu podmínila v březnu 2018 koaliční SPD vstup do nové vlády s křesťanskými demokraty kancléřky Merkelové zákazem zbrojních obchodů s účastníky konfliktu. Ten se však nevztahoval na již dojednané smlouvy. V listopadu, po vraždě opozičního novináře Džamála Chásukdžího, tlak na ukončení obchodů ještě stoupl a Berlín souhlasil se zavedením embarga.

Poslankyně Sevim Dagdelenová, která interpelaci ve čtvrtek vznesla, obvinila podle německé zpravodajské stanice Deutsche Welle německý zbrojní z toho, že „profituje na zločinné válce v Jemenu i na agresivní zahraniční politice prezidenta Erdogana.“ Vláda kancléřky Merkelové z toho důvodu musí „udělat vše“ pro to, aby další takové obchody se Saúdskou Arábií a Tureckem ustaly.

Erdoganův režim, který je také kritizován za porušování lidských práv, a který hrozí invazí do sousední Sýrie, kde chce potlačit kurdské jednotky YPG, byl v minulém roce dalším z významných příjemců německých zbraní. Hodnota zbrojních zakázek stoupla oproti roku 2017 více něž trojnásobě z 62 milionů eur na 202 milionů eur.

V roce 2000 přitom německá vláda vydala direktivu, která stanovuje, že by zbraně neměly být dodávány do zemí, kde existuje riziko jejich použití při represi a porušování lidských práv. Německý zákon navíc umožňuje zrušit již uzavřené kontrakty, pokud hrozí riziko, že budou dodané zbraně použity při destabilizaci míru. To se týká především vedení agresivní války. Dohledem je pověřeno německé ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem obrany.

Proti dodávkám zbraní v Německu silně vystupuje také katolická i protestantská církev. Ve studii, kterou zveřejnili v prosinci 2018, kritizují trend, kdy „zbrojní firmy přesunuly produkci do míst, kde očekávají nejmenší odpor vůči jejich kontroverzním obchodům.“ Reagovaly tak na situaci, kdy některé německé zbrojovky obcházejí embargo využitím dceřiných firem například v Itálii a Jižní Africe. To se týká třeba významného dodavatele Rheinmetall.