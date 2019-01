Macrone, jdeme za tebou! Ve Francii protestovalo 84 tisíc žlutých vest, střety s policií

Ve francouzské metropoli vyšla už před polednem jedna skupina od budovy ministerstva financí v Bercy a zamířila k Bastille a Vítěznému oblouku. Další akce byla svolána do čtvrti La Défense. Kolem 6000 lidí se sešlo ve věstě Bourges, podobný počet demonstrantů vyrazil do ulic v Bordeaux. Několikatisícové protesty se odehrály například ve městech Caen či Perpignan. Celkem úřady podle Castanera napočítaly 84.000 demonstrantů.

Lidé v davu vycházejícím z Bercy zpívali Marseillaisu, tedy francouzskou hymnu, a na prezidentovu adresu provolávali Macrone, jdeme za tebou. Zpočátku klidná akce se podobně jako v dalších městech změnila ve výměnu názorů s policisty, které někde skončily i násilnostmi.

