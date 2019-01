Mešita i antický amfiteátr. Plovdiv je evropským městem kultury, na ceremoniál dorazilo 50 tisíc lidí

Prestižní titul evropského města kultury pro letošek spolu s Plovdivem drží také italská Matera.

Plovdiv uspěl s kandidaturou, která zdůrazňuje tisíciletou historii města a také etnickou různorodost jeho obyvatel. Zahájení dostalo titul "Jsme všech barev" a má upozornit na to, že mnoho z 340.000 Plovdivanů se hrdě hlásí ke svým tureckým, arménským, židovským, romským nebo řeckým kořenům.

Officially #Plovdiv is the New European Capital of Culture of 2019!#Plovdiv2019 #Bulgaria 🇧🇬 @MagicalEurope @Plovdiv2019 pic.twitter.com/TP4rOi8bPe