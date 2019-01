"Brexit bude katastrofa, rozmyslete si ho." Europoslanci poslali Britům emotivní dopis

"Zdráháme se vměšovat do vašich domácích politických záležitostí, ale nemohli jsme si nevšimnout, že výzkumy veřejného mínění ukazují, že rostoucí počet voličů si přeje možnost znovu zvážit rozhodnutí o brexitu, a to zejména s ohledem na to, že brexit se nyní jeví úplně jinak než v kampani jeho zastánců před třemi lety," vzkázali europoslanci.

Elected MEPs from every corner of EU sign heartfelt letter inviting the #British people to reconsider #Brexit https://t.co/nvAmryAHoo — Richard Corbett (@RCorbettMEP) 12. ledna 2019

Ti také uvedli, že by změnu názoru Britů ohledně dalšího setrvání v bloku "vřele uvítali" a slíbili, že by pak rádi spolupracovali na potřebných reformách EU.

"Žádáme vás, abyste si odchod z unie rozmysleli v zájmu další generace mladých lidí, Britů i Evropanů, kteří jinak přijdou o příležitost žít, mít se rádi a pracovat spolu. Brexit oslabí nás všechny," stojí dále v dopise.

Z význačných členů europarlamentu svůj podpis připojili například předseda frakce socialistů a demokratů Udo Bullmann, šéf frakce Zelených Philippe Lamberts nebo německý křesťanský demokrat Elmar Brok.

Britští voliči rozhodli o vystoupení své země z EU v referendu v roce 2016. Od té doby tamní vláda s Bruselem vyjednávala dohodu o podmínkách odchodu, který by se měl uskutečnit letos 29. března. Dohoda, kterou schválily členské státy unie i britská vláda, ale zatím nezískala potřebný souhlas britského parlamentu.

Ten by o ní měl hlasovat už v úterý, očekává se však, že ji neschválí. Pokud se tak skutečně stane, není jasné, co bude dál. Jednou z možností je, že Británie odejde z EU neuspořádaně bez platné rozvodové dohody, další variantou je odklad termínu brexitu.