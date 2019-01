Řecká vláda se sype: Rezignoval ministr obrany, kvůli dohodě s Makedonií

Kammenos, jehož malá pravicová strana Nezávislí Řekové (ANEL) tvoří koalici s levicovým premiérem Alexisem Tsiprasem, dlouhodobě odmítá dohodu se Skopje, kterou premiéři obou zemí podepsali loni v červnu. Tvrdí o ní, že zrazuje řecké národní zájmy.

"Sešel jsem se s premiérem a vedli jsme dlouhou debatu. Po čtyři roky jsme spolupracovali ve vládě národní jednoty. Podařilo se nám dostat zemi ze záchranného programu. Prvořadého cíle jsme dosáhli. Otázka Makedonie mi však nedovolí nevzdat se svého postu ... Spolupráce nemůže pokračovat. ANEL odchází z vlády," řekl Kammenos po schůzce s Tsiprasem.

Setting the mood: Shortly before make-or-break meeting with PM #Tsipras, Defence Minister #Kammenos posts video of flag raising - national anthem singing at legendary "Grammos" outpost at Greek-Albanian border. https://t.co/c3m5D2pS1U — Giorgos Christides (@g_christides) 13. ledna 2019

Není dosud jasné, jak Kammenosův krok ovlivní budoucnost vládní koalice i řecký souhlas s dohodou, kterou v pátek schválil makedonský parlament. Někteří poslanci za Nezávislé Řeky totiž nepotvrdili, že uposlechnou Kammenosovu instrukci hlasovat proti dohodě s Makedonií. Stejně tak není zřejmé, zda výzvu ministra obrany k odchodu z vlády vyslyší všichni současní členové vlády za tuto stranu, uvedla agentura AFP.

Premiér Tsipras reagoval, že kvůli odchodu koaličního partnera požádá parlament o vyslovení důvěry své vládě. O něm by se mělo hlasovat ještě předtím, než přijde na řadu schvalování dohody s Makedonií, které by podle premiéra mělo přijít na pořad dne "do deseti dnů". V říjnu se mají v zemi konat parlamentní volby, které však kvůli vládní krizi mohou být posunuty už na květen, kdy bude probíhat hlasování do Evropského parlamentu.

Pro schválení dohody s Makedonií je zapotřebí prostá nadpoloviční většina. Tsipras má úzký manévrovací prostor, přesto však vyjádřil přesvědčení, potřebnou podporu pro dohodu získá. V třísetčlenném zákonodárném sboru disponuje jeho levicová strana SYRIZA 145 hlasy. Kromě některých odpadlíků od Nezávislých Řeků může doufat především v hlasy malé proevropské strany Potami (v překladu Řeka), která má v parlamentu sedm poslanců.

Spor Řecka se svým severním sousedem o název státu Makedonie trvá již od roku 1991, kdy tato bývalá svazová republika v rámci Jugoslávie získala nezávislost. Řekové považují název Makedonie za zásah do svého historického dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou severořeckou provincii. Atény kvůli tomu blokovaly vstup Makedonie do NATO i Evropské unie. Klíčovým prvkem kompromisního řešení bylo přijetí názvu Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie.