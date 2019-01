Řecký ministr obrany rezignoval, kvůli dohodě s Makedonií

Není dosud jasné, jak Kammenosův krok ovlivní budoucnost vládní koalice i řecký souhlas s dohodou, kterou v pátek schválil makedonský parlament.

Setting the mood: Shortly before make-or-break meeting with PM #Tsipras, Defence Minister #Kammenos posts video of flag raising - national anthem singing at legendary "Grammos" outpost at Greek-Albanian border. https://t.co/c3m5D2pS1U