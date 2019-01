Brexit bez dohody bude děs, sejčkuje Corbyn. Parlament dohodu zřejmě zmaří

Britové o vystoupení z unie rozhodli v referendu v roce 2016. K dotazu o možnosti uspořádat nové hlasování dnes Corbyn řekl, že dává přednost dohodě. "Měl bych raději dohodu, pokud můžeme zabránit nebezpečí odchodu z EU 29. března bez dohody, což by bylo katastrofální pro průmysl i obchod," sdělil opoziční politik.

Ministr pro brexit Stephen Barclay dnes prohlásil, že roste nebezpečí, že parlament brexit zmaří. List The Sunday Times napsal, že rebelující poslanci chtějí dosáhnout oddálení brexitu.

"Zvýšilo se riziko, že parlament bude jednat tak, aby zmařil to, co mělo být nejdůležitější hlasování v naší historii," řekl Barclay. Parlament má o dohodě hlasovat 15. ledna.

In the @HouseofCommons yesterday, I explained how we’ve presented a comprehensive deal that honours the referendum result. I updated Parliament on developments that have been made since the pause in debate. Watch here. pic.twitter.com/6YiyA0S7C4