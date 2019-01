Živoucí muzeum komunismu: Lidé si v Berlíně připomněli vraždu Luxemburgové a Liebknechta

Příznivce dvojice komunistů, kteří byli zavražděni 15. ledna 1919 po neúspěchu povstání Spartakovců, jehož cílem byl státní převrat, dnes neodradilo ani deštivé počasí a už od rána se na hřbitově ve východní části Berlína řadili do fronty, aby mohli obejít kruhový památník s hroby Luxemburgové, Liebknechta a dalších.

Řada z převážně starších příchozích s sebou měla rudé karafiáty, které pokládali na hrob dvojice revolucionářů, ale třeba také na hrob Waltera Ulbrichta, tedy dlouholetého šéfa východoněmeckých komunistů. Menší množství karafiátů bylo i u zdejšího památníků obětem stalinismu.

Commemorating the 100th anniversary of Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht deaths in Berlin, a delegation from the European Left Party took part to honor their political fights and to express that history has a mission for us.@Maitemola @GregorGysi #Luxemburg #Liebknecht #Berlin pic.twitter.com/jq3GgApjyO