Krach brexitové dohody? Nikdo netuší, co bude pak. Mayová plán B vůbec nemá

Výsledek dlouho očekávaného hlasování bude známý v úterý po 20:00 SEČ. Pětidenní debatu v Dolní sněmovně uzavře projev ministerské předsedkyně Mayové, která trvá na tom, že předložená dohoda je nejlepší, jakou bylo možné s EU uzavřít.

V prosinci však byla Mayová donucena hlasování o dokumentu odvolat, protože jí reálně hrozila porážka trojciferným rozdílem hlasů. V rámci obnovené debaty po Novém roce se řada komentátorů i politiků ptala, co se od té doby změnilo, a hned dodávala, že nic podstatného.

Mayové se nepodařilo získat od EU právně závazná ujištění, která by zmírnila obavy mnohých poslanců ohledně takzvané severoirské pojistky, v níž zastánci jasné odluky od EU vidí léčku vytvořenou s cílem připoutat Británii na dlouhou dobu k unijním strukturám. Ačkoli podle britských médií hrstka zákonodárců svůj postoj k brexitové dohodě po Vánocích změnila, nic nenasvědčuje posunu v takovém rozsahu, jaký by vláda potřebovala.

Hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová nicméně hlásí, že by veřejnost neměla být překvapena, pokud se výsledek bude od očekávání výrazně lišit. Jednak proto, že zvláště v takto významných otázkách není neobvyklé, že poslanci nakonec hlasují v rozporu s dříve formulovanou kritikou. A také proto, že usnesení, o němž budou rozhodovat, může ještě prostřednictvím pozměňovacích návrhů doznat výrazných změn.

Schválení dohody s EU přesto od úterního večera očekává málokdo, její definitivní krach by to však znamenat nemuselo. Na webu magazínu The Spectator či amerického deníku The New York Times (NYT) se tento týden objevily názory, že Mayová patrně vůbec žádný "plán B" nemá a bude se po prvotním neúspěchu snažit svou dohodu prosazovat znovu, třeba i vícekrát.

Breaking News.... @theresa_may’s plan B is to outsource #Brexit to Capita. What could possibly go wrong? — Dr Phil Hammond (@drphilhammond) 13. ledna 2019

"Technicky vzato vláda nemůže v rámci jedné schůze parlamentu znovu předložit zamítnutý návrh. Ale lidé uvnitř Downing Street 10 věří, že pokud Brusel poskytne jakoukoli kosmetickou úpravu dohody, úředníci parlamentu by doporučili, aby druhé hlasování o ní bylo umožněno," napsal komentátor James Forsyth z The Spectator. Podle Kuenssbergové tuto možnost podporuje fakt, že Mayová v prosinci ustála vnitrostranické hlasování o nedůvěře, které se po dalších 12 měsíců nemůže opakovat. Premiérka tak teoreticky může i po 15. lednu pokračovat ve snaze prosadit svou dohodu bez obav o sesazení z čela vlády.

"V tuto chvíli se zdá velmi nepravděpodobné, že by se paní Mayové podařilo dohodu prosadit. Ale když bude okraj útesu za rohem, nebudou vypsány předčasné volby, druhé referendum se bude jevit jako nedosažitelné a parlament nechce odejít z EU bez dohody, pak premiérčina dohoda má šanci," řekl NYT ředitel londýnského výzkumného institutu Center for European Reform Charles Grant.

Na základě čerstvě schváleného pozměňovacího návrhu britská vláda musí po případné porážce v úterním hlasování navrhnout další postup do 21. ledna. Zároveň přibývá hlasů, podle nichž už není možné spořádaný brexit se všemi jeho náležitostmi do 29. března stihnout.

Odchod z EU bez dohody si zjevně většina britských poslanců nepřeje a po dvou hlasovacích porážkách vlády z uplynulého týdne se hovoří o tom, že parlament nad procesem brexitu přebírá kontrolu. Jenže zatím se neobjevila taková verze odchodu z evropského bloku, která by na svou stranu strhla parlamentní většinu. "Musí přijít krize, aby se stanoviska posunula," řekl NYT Mujtaba Rahman, hlavní analytik pro evropské záležitosti společnosti Eurasia Group. Více než dva a půl roku po referendu o brexitu se tak zdá, že nejdramatičtější události teprve Británii i zbytek Evropy čekají.