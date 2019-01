Kauza Huawei v Polsku bobtná, vláda chce úřadům zakázat čínské informační technologie

Polské úřady tento týden obvinily ze špionáže bývalého vysoce postaveného polského bezpečnostního důstojníka a zaměstnance Huawei pracujícího v Polsku. Na oba v pátek uvalily vazbu a hrozí jim až desetileté vězení. Polsko se v návaznosti na tuto aféru může stát další západní zemí, která omezuje přístup největšího světového výrobce telekomunikačních zařízení na svůj trh.

Polská vláda nyní zváží další postup a vyhodnotí, zda její "rozhodnutí může zahrnovat i konec používání" výrobků Huawei, řekl Reuters státní tajemník ministerstva digitalizace Karol Okoński. Není však podle něho pravděpodobné, že by vláda sáhla k nějaké náhlé změně.

