Zabil belgický veterán RAF generálního tajemníka OSN? Nový dokument to naznačuje

Letadlo, na jehož palubě bylo kromě Hammarskjölda i dalších 15 lidí, se zřítilo v Zambii 18. září 1961. Tragédii nikdo z pasažérů ani posádky nepřežil. Generální tajemník OSN byl na tajné misi, jejímž úkolem bylo dojednat příměří se separatisty z provincie Katanga v Kongu.

Jan van Risseghem pocházel z Belgie, na začátku druhé světové války však uprchl do Anglie. Tam se přidal k pilotům RAF a bojoval proti Němcům. V průběhu války se ve Velké Británii také oženil a po válce se i s manželkou vrátil do rodné Belgie. V roce 1961 se přesunul do Konga, které se po získání samostatnosti zmítalo v občanské válce. Zde začal pracovat právě pro separatisty, kteří vytvořili dočasný „stát“ Katanga.

Podle britského deníku Guardian nyní nový dokument, který se záhadným zřícením letadla zabývá, a který bude mít premiéru na festivalu Sundance, přinesl nové informace. Ty naznačují, že letadlo sestřelil právě Risseghem. Již v minulosti se sice objevily dohady, že by za tragédií mohl stát belgický pilot, nikdy však nebyly potvrzeny. Tajná depeše zaslaná americkým ambasadorem v Kongu ještě v den havárie, například Risseghema jmenovala mezi podezřelými.

Letové záznamy, kterými se Risseghem bránil, dokazovaly, že 18. září žádné mise nepilotoval. Podle autorů dokumentu však mohly být zfalšovány. To filmařům potvrdil i Roger Bracco, další z žoldnéřů, který pro separatisty pracoval. Když se ho ptali, zda mohou být letové záznamy falešné, odpověděl, „Takhle to neřeknu, ale … nemyslím si, že odpovídají pravdě.“ Později však u pročítání dokumentů označí jednu uvedenou destinaci za vymyšlenou a zpochybní pravost jmen některých kopilotů. Sám nicméně nevěří, že by za havárií stál jeho kolega.

Pierre Coppens, který se s Van Risseghemem spřátelil v roce 1965, ale tvrdí, že se mu pilot k sestřelu letadla přiznal. Údajně však v průběhu akce nevěděl, kdo na palubě cestuje. „Nevěděl to,“ řekl filmařům Coppens. „Řekl mi – provedl jsem tu misi, a to bylo vše. A potom jsem se musel vrátit zpátky a zachránit si život.“

Jan Van Risseghem zemřel v roce 2007. Jeho žena je nicméně přesvědčená, že za útokem nestál. V době tragédie se měl nacházet v Rhodesii, kde vyjednával nákup letadla pro konžské rebely. Vyšetřování OSN nebylo ani po více jak padesáti letech uzavřeno.