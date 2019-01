Lajčák vyčinil zemím, které odmítají migrační pakt: Jste na špatné straně dějin

"Pro Slovensko není politicky a společensky přijatelné přijímat migranty. Společnost na to není připravena," citovala slovenského politika APA. Lajčák přitom vyzval k nalezení "evropského řešení, které bude přijatelné pro všechny".

"Pokud chceme mít fašistickou vládu, pak je jen třeba Slovensko nutit přijímat tyto lidi proti vůli 99 procent. Ať se nám to líbí, nebo ne, taková je teď realita," poznamenal Lajčák. Slovensko je však podle něj připraveno nadprůměrně přispívat do pohraniční agentury Evropské unie Frontex nebo do unijních fondů pro Afriku.

How many irregular migrants were detected entering Europe last year? Which routes are they taking? What are the top nationalities? Take a look at our updated migratory routes map. Click on the countries for more details https://t.co/S1gnmQIi3C pic.twitter.com/mHtHr7MC4T