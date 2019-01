EU očekává, že se brexit odsune. Zádrhelem je irská pojistka

Podle The Guardian se Evropská unie tváří v tvář očekávané porážce premiérky Mayové při úterním hlasování připravuje na "technické" odsunutí brexitu, a to přinejmenším do července.

Vysoce postavený unijní zdroj britskému listu řekl, že v případě, že by britská premiérka EU informovala, že potřebuje více času, aby přesvědčila parlament o dohodě, "nabídneme technické prodloužení až do července". Podle dalších zdrojů by se mohl v případě potřeby termín brexitu posunout i vícekrát, pokud by se v Británii konaly předčasné volby nebo bylo vypsáno nové referendum o setrvání země v EU.

Theresa May warns that the UK is more likely to stay in the EU than to leave without a deal.



The PM will deliver a speech warning MPs that the people’s trust in politics will suffer if the referendum result is not implemented. #Brexit@ranvir01 is live at Westminster. pic.twitter.com/Me2kqvqn24