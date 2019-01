Radikální imám vyhrožuje: Přijdeme k vám domů, zabijeme vás a sníme vaše mrtvoly

Jednatřicetiletý imám přišel do Itálie nelegálně přes přístav Lampedusa. Pro polici je to dobře známá osoba, protože spáchal několik násilných zločinů. Italské soudy ho nejprve poslaly do vězení za loupež, ale nakonec se ho úřadům podařilo deportovat do Tuniska, informuje italský deník Il Giornale .

Zatímco seděl ve vězení v Padově, stal se Jebali údajně vůdcem radikálních muslimů. „Nikdy neměl klidný postoj, byl hádavý a arogantní , začal posilovat svou náboženskou praxi natolik, že se pro jiné muslimské vězně stal charismatickým vůdcem,“ uvedl jeden z důstojníků Ústředního vyšetřovacího oddělení vězeňské policie (NIC). „Páteční modlitby se konaly v jeho režii, oblékal si typickou tuniku imáma," popisuje důstojník.

Vyšetřovatel také uvedl, že Jebali vyhrožoval vězeňským důstojníkům. Doslova jim prý řekl: „Dříve nebo později všichni zemřete, vejdeme do vašich domů a zabijeme vás a sníme vaše mrtvoly.“

„Začali jsme ho sledovat poté, co vyhrožoval jednomu důstojníkovi," řekl důstojník NIC a poznamenal, že Tunisan také „olajkoval“ video na facebooku, které oslavovalo smrt křesťanů. Následné vyšetřování Jebaliho ukázalo, že by mohl představovat teroristickou hrozbu a tak bylo rozhodnuto, že bude deportován.

Jebadi se tak připojil k dlouhému seznamu deportovaných radikálních islamistů. Počet vyhoštěných výrazně vzrostl poté, co tamní ministerstvo vnitra převzal Matteo Salvini, který je znám svým tvrdím protiimigračním postojem.