Ve Španělsku pátrají po batoleti, zřejmě spadlo do 100 metrů hluboké průrvy

Neštěstí se stalo v hornaté oblasti v provincii Málaga, když chlapec utekl rodičům.

Podle místních úřadů nejspíš spadl do 100 metrů hluboké nechráněné šachty, která je tak úzká, že se do ní nevejde dospělý. Pátrací týmy poblíž průrvy našli pytlík se sladkostmi, který měl hoch u sebe.

Fears grow for boy, 2, trapped down #Malaga well for over 18 hours as desperate rescue attempt continues https://t.co/u294cqqbMs #Lead #Malaga pic.twitter.com/xdKrPGx5Mr