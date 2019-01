Mayová: V případě odmítnutí dohody s EU hrozí, že brexit nebude

"Ve Westminsteru jsou někteří lidé, kteří si přejí odložit či dokonce zastavit brexit a kteří využijí jakéhokoli nástroje, aby toho dosáhli," uvedla Mayová s odkazem na sídlo britského parlamentu ve Westminsterském paláci. Zablokování odchodu Británie z EU je přitom podle ní nyní mnohem pravděpodobnější než neřízený brexit bez dohody.

Premiérka také řekla, že se jí podařilo získat od EU "hodnotné záruky", jež by podle ní mohly upokojit poslance, kterým vadí v brexitové dohodě takzvaná irská pojistka. Ta má zajistit, aby na hranici mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává součástí EU, nevznikl po brexitu přísný hraniční režim. Mnoho poslanců v ní ale vidí riziko dlouhodobého připoutání Británie k unijním strukturám.

Mayová v projevu zároveň zdůraznila, že usilovně pracuje na tom, aby v úterý poslanci její dohodu s EU schválili. Několik zákonodárců podle ní od prosince změnilo názor a postaví se na její stranu. Zároveň přiznala, že si je vědoma, že záruky, které se objevily v dopise zaslaném do Británie předsedy Evropské rady Donaldem Tuskem a Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, nezachází pro mnohé britské zákonodárce stále dostatečně daleko.

Vrcholní představitelé premiérce napsali, že EU si nepřeje uplatnění severoirské pojistky, která je největším kamenem úrazu při schvalování stávající dohody o brexitu. Pokud by přece jen byla aplikována, je prý EU odhodlána co nejrychleji ji nahradit nově dohodnutým řešením. Příprava nového partnerství mezi EU a Británií může začít okamžitě po schválení dohody o vystoupení ze společenství, napsali Juncker a Tusk.

Britský ministr spravedlnosti Geoffrey Cox následně v dopise Mayové uvedl, že považuje za nepravděpodobné, že by EU chtěla na záložní řešení severoirského problému spoléhat. "Z toho usuzuji, že aktuální návrh dohody o vystoupení z EU představuje jediný politicky proveditelný a dostupný způsob, jak zajistit náš odchod z EU," dodává ministr.

Ujištění od předsedů Evropské komise a Evropské rady ale zjevně nepohnula s postojem severoirské strany DUP, o kterou se opírá menšinový kabinet konzervativců. Dopis z Bruselu neobsahuje slíbené právně závazné záruky, uvedl lídr DUP v britském parlamentu Nigel Dodds. "Ve skutečnosti tam není nic nového. Nic se nezměnilo. Místo aby nás ujistil, dopis Tuska a Junckera posiluje naše obavy," dodal.

Rather than reassure us, the Tusk and Juncker letter bolsters our concerns. https://t.co/iwxw0cK7zV — Nigel Dodds (@NigelDoddsDUP) 14. ledna 2019

V důsledku neveselých vyhlídek vlády v souvislosti s úterním hlasováním v Dolní sněmovně britská média opět rozebírají možnost, že datum odchodu z EU bude odloženo. Podle deníku The Guardian by se čekání na brexit mohlo protáhnout přinejmenším do července. Deník The Times zase píše, že Brusel po případném zamítnutí dohody očekává britskou žádost o prodloužení dvouleté lhůty pro dojednání odchodu z Unie.

Mayová dnes uvedla, že by země neměla o odložení brexitu žádat a měla by z EU vystoupit podle plánu, tedy 29. března letošního roku.