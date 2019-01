Zemím, které se starají o uprchlíky, musíme více pomoci, apeluje UNHCR

— Autor: ČTK

Rozvinuté země by měly více finančně pomáhat rozvojovým státům, které pečují o běžence. Při své návštěvě Egypta to dnes řekl vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. On sám by udělal cokoliv pro to, aby uprchl, kdyby byl uvězněn v tak odporných uprchlických střediscích, jako jsou ty ve válkou zdevastované Libyi.