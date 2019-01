Padne brexitová dohoda? Obavy rostou, Merkelová nabídla Mayové další ústupky

Jedním z ústupků bude přesvědčit irského premiéra Lea Varadkara k tomu, aby souhlasil s konečným datem takzvané irské pojistky, napsal The Sun.

Pojistka v textu dohody existuje jako záložní řešení pro případ, že se Londýnu a sedmadvaceti zemím EU do konce přechodného období po brexitu nepodaří domluvit jiné a lepší zajištění volné hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

Anna Soubry - 2 million young people weren't able to vote in 2016.. whatever way you cut it #brexit is going to make our country poorer... why can't this go back to the people, especially young people, so they can have their say on #Brexit?#PeoplesVote #FinalSay @Anna_Soubry pic.twitter.com/EtXRGnsAey