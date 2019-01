Tsipras ustojí vládní krizi? Na poslední chvíli si zajistil jeden potřebný hlas

O hlasování v parlamentu požádal sám premiér, podle něhož musí vláda po odchodu koaliční pravicové strany Nezávislí Řekové (ANEL) znovu získat legitimitu. Rozchod dosavadních koaličních partnerů vyvolalo víkendové rozhodnutí šéfa Nezávislých Řeků a ministra obrany Panose Kammenose rezignovat na svou funkci kvůli nesouhlasu s podobou dohody o názvu sousedního balkánského státu Makedonie.

Ačkoli Kammenos vyzval všech sedm zákonodárců své strany, aby pro vládu nehlasovali, už pět z nich se jeho přání vzepřelo a dalo otevřeně najevo, že Tsiprase podpoří. Tsiprasova levicová strana SYRIZA má v parlamentu 145 poslanců, a potřebovala tak ještě nejméně jeden další hlas, aby hlasování přečkala. Ten nakonec získala díky zástupci opoziční proevropské strany Potami Spyrosi Danellisovi, který už podle agentury Reuters informoval vedení své strany i premiéra, že bude hlasovat pro kabinet.

#Tsipras on track to win confidence vote as ND leader says coalition breakup staged https://t.co/9NJKXIAmhM pic.twitter.com/XfSfr29GyX