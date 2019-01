Polsko truchlí za zavražděného starostu Gdaňsku, policie zatýká štváče

V Gdaňsku lidé už od pondělí nosí květiny a svíčky k budově radnice, kterou 53letý Pawel Adamowicz vedl nepřetržitě od roku 1998. Polská vláda národně konzervativní strany Právo a spravedlnost před dnešním zasedáním na počest Adamowicze držela minutu ticha.

Ministr vnitra Joachim Brudziński dnes informoval, že policie v pondělí zadržela tři muže, kteří na internetu po útoku na Adamowicze vyzývali k dalším vraždám. Nabádá lidi, aby si uvědomovali svoji odpovědnost za slova a aby používali rozum. V Olsztyně na severovýchodě země policisté dnes zadrželi dalšího muže, který na internetovém portálu místních novin napsal, že dalším po Adamowiczovi bude olsztynský starosta.

Kontroverze vyvolal kněz, který v reakci na výzvu metropolity gdaňského Slawoje Leszka Glodže, aby se věřící modlili za zavražděného politika, na twitteru napsal, že je mu "Adamowicz lhostejný". "Modlím se za svoji nemocnou matku ... Adamowicze proslavilo jeho lotrovství," napsal také. Představitelé katolické církve uvedli, že to nebylo poprvé, kdy se tento kněz vyjadřoval na sociálních sítích nevhodně a že bude potrestán podle církevního práva.

To, že v Polsku a v Gdaňsku obzvláště po nedělním útoku panuje napětí, svědčí incident z tohoto města. Některá média informovala, že policie v Gdaňsku zneškodnila muže, který do budovy soudu přišel vyzbrojený nožem a převlečený za akčního hrdinu Ramba. Policie tuto zprávu dementovala a uvedla, že ve skutečnosti šlo o muže, který si na chodbě soudu nožem loupal jablko a nijak nebezpečný nebyl.

V celonárodní tryznu za oblíbeného politika se proměnil pondělní mrazivý večer v ulicích polských měst. V severopolském přístavním městě přišlo podle agentury PAP vzdát hold zavražděnému starostovi Adamowiczovi přes 15.000 lidí. "Vždy jsi byl tam, kde bylo třeba postavit se zlu," vzpomínal předseda Evropské rady a někdejší polský premiér Donald Tusk na svého politického souputníka a kritika současné nacionalistické vlády, který se poprvé angažoval už koncem 80. let ve studentském protikomunistickém hnutí.

Další tisíce lidí se k pietě sešly ve Varšavě, lidé zaplnili ulice či náměstí i v Poznani, Štětíně či Krakově, menší shromáždění se konala i v mnoha dalších polských městech. Desítky lidí zapalovaly svíčky před polskými ambasádami ve Washingtonu, Londýně či Budapešti.

Adamowicze v neděli pobodal muž, kterého polská média identifikovala jako Stefana W. Muž, který se nedávno léčil z paranoidní schizofrenie. Po činu neprchl a policie jej zadržela na místě. Podle rozhlasové stanice RMF FM policie v pondělí Stefana W. dvě hodiny vyslýchala. K vraždě se nepřiznal a hovořil především o svém pět a půl roku trvajícím pobytu ve vězení, k němuž byl odsouzen za bankovní loupeže. Svůj trest označil za křivdu, kterou dává za vinu tehdejším vládnoucím politikům.

Stefan W. byl za mřížemi od roku 2013 a vězení opustil v prosinci, když nedlouho předtím ukončil léčbu paranoidní schizofrenie. Bezprostředně po útoku na pódiu prohlásil, že jej ve vězení "mučila" Občanská platforma, strana tehdejšího premiéra Tuska, jejímž členem byl v minulosti také Adamowicz.

