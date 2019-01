Irský velvyslanec v ČR: Dublin věří, že irská pojistka pro brexit nezačne platit

"Všechny strany, co se účastní jednání o brexitu, se snaží vyhnout vytvoření pevné hranice na irském ostrově. To je také účel takzvané irské pojistky," řekl Sheehan. Podle něj je cílem vyjednat do konce přechodného období brexitu, tedy do konce roku 2020, trvalé řešení, aby pojistka nikdy nemusela začít platit.

Pokud by pojistka začala fungovat, bude to podle něj jen na nezbytně nutnou dobu. EU podle velvyslance udělá všechno pro to, aby trvalé řešení s Británií co nejrychleji nalezla.

Ambassador Sheehan with Deputy Minister Bärtl this morning, pic.twitter.com/OcTd8UikBw — Irish Embassy Prague (@IrlEmbPrague) 15. ledna 2019

"Irsko zůstane v EU a na společném trhu bez ohledu na to, co se stane po brexitu," zdůraznil velvyslanec. Podle něj Dublin podobně jako Česko připravuje i nouzový plán pro případ, že by Británie 29. března opustila EU bez dohody. Česká vláda minulý týden přijala takzvaný lex brexit, který chce ve zrychleném režimu prosadit v Parlamentu v případě, že by Británie odmítla dohodu s EU.

O dohodě mezi Británií a EU bude dnes hlasovat britská Dolní sněmovna a očekává se, že premiérka Theresa Mayová dohodu obhájit nedokáže. Části poslanců vadí právě irská pojistka, která by de facto znamenala udržení Británie ve stejném celním prostoru s unií. Není jasné, jaký by byl další vývoj v případě, pokud by britští poslanci dohodu s EU o brexitu odmítli.

Náměstek ministryně průmyslu Vladimír Bärtl dnes na semináři uvedl, že Česko i Irsko jako stoupenci volného obchodu ztrácejí odchodem Británie významného spojence v EU. "Británie dokázala dobře vyvažovat jiné velké členské státy. Trochu máme obavu, že i když řada států proklamativně podporuje volný obchod, tak fakticky provozuje ochranářské tendence," řekl Bärtl.