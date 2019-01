Europarlament bouřlivě debatoval o migraci, zazněl návrh na zavření hranic

Evropská unie se azylovou reformou zabývá už více než dva roky. Původní návrhy řešení ztroskotaly kvůli odporu zejména postkomunistických zemí včetně České republiky vůči kvótám na přerozdělení, žádného kompromisu se zatím dosáhnout nepodařilo.

Rumunská ministryně pro evropské záležitosti Melania-Gabriela Ciotová, která v Evropském parlamentu zastupovala rumunské předsednictví, je přesvědčena, že problém nelegálního překračování unijních hranic se v posledních letech výrazně zlepšil. Upozornila ale, že stále mnoho lidí umírá ve Středozemním moři při pokusu dostat se do Evropy, ačkoli se počet obětí loni proti roku 2017 o čtvrtinu snížil.

Ciotová poznamenala, že unijní představitelé stále pracují na reformě dublinských pravidel, ve věci ale mezi členskými státy přetrvávají značné rozpory, takže najít kompromis se ukazuje jako nemožné.

Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos prohlásil, že počet lidí přicházejících do Evropy se v posledních třech letech výrazně snížil, ale zdá se, že vzrostl politický odpor vůči migraci. EU podle něj potřebuje předvídatelný mechanismus pro řízení migračních toků, aby se jednotlivé státy nedostaly do nezvladatelné situace. Vyzval také představitele unijních zemí, aby přijali odpovědnost a vinu nesvalovali na Evropskou komisi (EK).

Meeting with Interior Minister Matteo Salvini in Rome today. We share the same #migrationEU priorities: further protecting external borders, cooperating with third countries to stem irregular migration and increasing returns, but also setting up a European solidarity mechanism. pic.twitter.com/A4JJmYYkRO