O odmítnutí divokého brexitu se hlasovat nebude, britský poslanec stáhl klíčový návrh

Několik hodin před hlasováním, které může vedle dalšího brexitového vývoje zásadně ovlivnit i osud vlády premiérky Theresy Mayové, považuje většina médií schválení připravené brexitové dohody za nepravděpodobné.

Bennův návrh, který měl podle některých komentátorů značnou šanci na přijetí, by zabránil tomu, aby po krachu současné dohody Británie opustila unii bez jakékoli smlouvy. Opoziční poslanec však dnes řekl BBC, že návrh stáhl, neboť chtěl, aby z dnešního večera vzešel "jasný a jediný" výsledek a aby bylo zřejmé, proč byl premiérčin návrh odmítnut.

1/6 I have decided to withdraw my amendment to the Government’s Withdrawal Agreement motion today which would have rejected both the PM’s deal and leaving with no deal.