Může krok Alternativy pro Německo zachránit Evropskou unii?

Alternativa pro Německo by chtěla upustit od používání eura, zrušit Evropský parlament nebo omezit pravomoci evropského soudu. „Považujeme buď německý odchod z EU, nebo její spořádané rozpuštění, za nutnou poslední možnost, pokud by naše návrhy na zásadní reformu současné podoby EU nebyly realizovány v přiměřeném časovém rámci,“ cituje list Politico z přijatého usnesení.

To je dobrá zpráva pro tradiční strany. Evropská unie je v Německu mezi lidmi značně populární a tím, že se AfD de facto přihlásila k možnému „Dexitu“, si může uškodit. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění ze série Eurobarometr, vnímá EU pozitivně okolo 80 % Němců.

Manfred Webe, německý politik, který je předsedou Evropské lidové strany, na usnesení rychle zareagoval. „S AfD bychom v Německu měli podmínky, jako mají nyní v Británii,“ řekl německému deníku Bild.

Velká část voličské základny AfD je vůči projektu Evropské unie negativní. Pokud však chce strana reálně usilovat o lepší volební výsledky, bude muset oslovit i voliče mimo své jádro. V posledních letech se volební výsledky strany stabilně drží mezi 12 % a 15 % a nově přijaté usnesení příliš nenahrává zisku dalších podporovatelů.

„Klíčová otázka je, zda tento radikální postoj znemožní straně zaujmout umírněnější pozici,“ myslí si politický analytik Joerg Forbrig. „Evropská strategie AfD vypadá jako pořádný vlastňák, otázkou je, co s tím udělají další strany.

Původní návrh usnesení AfDbyl nicméně ještě radikálnější a mimo jiné stanovoval jako konkrétní termín rok 2024. Alexander Gauland, jeden z vysoce postavených členů strany, dokonce musel své spolustraníky na sjezdu mírnit.

„Kdokoliv si pohrává s myšlenkou Dexitu, by se měl sám sebe ptát, zda nejde o utopii, a zda by nebylo lepší být realisty,“ řekl v neděli. Strana by podle něj měla usilovat o „rozumnou politiku“.

Pro stranu bude složité vybalancovat krajně pravicové poselství, které rezonuje mezi voliči na východě Německa, s pragmatičtější rétorikou, kterou oceňují konzervativní voliči ve zbytku země, píše Politico. Vedle květnových voleb do Evropského parlamentu čekají letos AfD také regionální volby. Teprve výsledky ukážou, jestli bylo přijetí usnesení politickou chybou, nebo ne.