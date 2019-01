Jak sledovat brexit jako profesionál? Informace, které potřebujete vědět

Hlasování proběhne dnes večer, pravděpodobně okolo 19. hodiny. Původní termín stanovený na 11. prosince byl odložen, další prodlevy se však již neočekávají.

S největší pravděpodobností nejprve proběhne několik různých hlasování v závislosti na tom, jaké pozměňovací návrhy budou vybrány. Některé z nich mohou v důsledku nahradit hlavní otázku hlasování. Takovou pozici měl například návrh labouristického poslance Hilary Bennse, který by zamezil divoké verzi brexitu. Zákonodárce ho nicméně ještě před hlasováním stáhl. O tom, které návrhy budou přijaty k hlasování, rozhodne předseda Dolní sněmovny John Bercow.

Pokud by poslanci dohodu přijali, což je nepravděpodobné, byla by předána do Sněmovny lordů, která však nemá hlasovací právo. Po ratifikaci dokumentu by vše ještě musel schválit Evropský parlament. Velká Británie by 29. března opustila EU a následovalo by 21 měsíců dlouhé přechodné období. Podle listu Politico by mohlo být prodlouženo o jeden až dva roky.

Pravděpodobnější je nicméně varianta, že bude dohoda odmítnuta. Theresa Mayová bude v takovém případě nucena navrhnout do příštího pondělí Dolní sněmovně alternativní plán. Předseda komory Bercow pak bude moci umožnit poslancům předložení vlastních alternativních návrhů.

Labouristé se zavázali, že se v případě neúspěchu Mayové pokusí vyslovit vládě nedůvěru. K tomu by potřebovali prostou většinu hlasů. Není však pravděpodobné, že se jim podaří uspět, protože by s nimi museli hlasovat i někteří konzervativci. Teoreticky by se v případě úspěchu mohli pokusit sehnat podporu pro vlastní vládu. A pokud by ji nesehnali, muselo by dojít k novým volbám.

V zahraničních médiích se v souvislosti s hlasováním někdy mluví o „převzetí moci“ parlamentem. Pokud bude dohoda zmítnuta, chystá se skupina poslanců předložit dodatek, díky kterému by Dolní sněmovna dostala více pravomocí a mohla tak efektivně převzít kontrolu nad „brexitovou agendou“.

Čistě teoreticky také stále existuje možnost nového referenda o setrvání v Unii. Návrh by však nejspíš musel přijít od některého z poslanců, neboť premiérka Mayová opakovaně a důrazně dala najevo, že takový scénář nepodporuje.

Pokud bude dohoda odmítnuta, s největší pravděpodobností dojde k nějaké formě oddálení brexitu, píše Politico. Všechny nastíněné možnosti budou pravděpodobně vyžadovat více času, než poskytuje termín 29. března. Prodloužení článku 50 by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských zemí EU. Není pravděpodobné, že by rozhodnutí bylo přijato dříve, než při prvním zasedání nového Evropského parlamentu v červenci.

Evropská unie dosud naznačila, že by bylo možné zvážit prodloužení termínu, pokud by pro ně existoval nějaký zásadní důvod. Tedy například další referendum nebo nové volby.