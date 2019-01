Prodloužení brexitu? Chaos! Evropa se ocitla v politickém víru

Hodiny neúprosně tikají, a pro Spojené království a Gibraltar to nevypadá vůbec dobře. Existují silné náznaky, že britská premiérka Theresa Mayová ve Sněmovně nezíská dnes večer většinu k dohodě o vystoupení z Evropské unie. Začíná chaos?

Londýn a Brusel mluví o „technickém řešení" brexitu

Aby zabránili chaotickému brexitu bez dohod, snaží se v tyto okamžiky Londýn a Brusel probírat možnosti o konečném odložení brexitu, jenž byl dosud plánovaný na 29. března. Keir Starmer, britský stínový ministr, považuje takový krok za „možná nevyhnutelný" a takto se vyjadřují v soukromí i zástupci evropské sedmadvacítky. Britové by mohli podle Bruselu případně nabídnout „technické rozšíření".

Tím ale vyvstává několik problémů, upozorňuje Spiegel Online. Každá z 27 zemí EU by s tím musela souhlasit, což není daleko jisté. Brexit by mohl být pravděpodobně odložen jen na několik týdnů. V případě dalšího rozšíření mohou vyvstat obrovské problémy, jelikož se koncem května konají evropské volby.

Zatím ale není ani jasné, zda by EU nakonec s požadavkem Britů souhlasila. Prodloužení dvouletého období podle článku 50, jenž umožňuje vystoupení z EU, není automatické, jak zdůrazňují bruselští úředníci a politici. Začíná to tím, že rozhodnutí ostatních členských států EU musí být jednomyslné.

Hlavy států a vlád se však zatím o tomto tématu podle informací Spiegelu ani nedohodli na předchozích summitech, neboť „prodloužena doba" nebyla nikdy na pořadu jednání.

Kromě tohoto rozšíření by z pohledu EU bylo možné pravděpodobně uvažovat pouze v případě, že by mělo nějaký specifický účel. „Více času už nebudeme mít," říká Philippe Lambers, německý poslanec za zelené, člen šestičlenné řídící rady pro brexit v Evropském parlamentu.

Posunutí brexitu? Jen na „konkrétní účel". Nemáme čas

Kromě toho o rozšíření z pohledu EU by pravděpodobně bylo možné uvažovat pouze v případě, že by měly nějaký specifický účel - „Nebudeme mít času nazbyt," říká europoslanec Philippe Lamberts, Stejně soudí tak Michel Barnier, vyjednavač EU pro brexit, který uvedl, že se s Evropským parlamentem setkal minulý týden.

Účastníci setkání tvrdí, že Barnierův postoj k rozšíření lze shrnout takto: „Proč ne, ale proč právě nyní?" Elmar Brok, politik CDU a koordinátor skupiny Evropské lidové strany (EPP) ve skupině pro brexit a také člen řídící skupiny tvrdí, že „podle našeho názoru může být článek 50 rozšířen pouze ze dvou důvodů".. Důvodem by mohlo být žádost „o nové volby" nebo „druhé referendum - a to až do konce června."

Dne 2. července se má poprvé sejít nově zvolený Evropský parlament, jenž bude výsledkem voleb do Evropského parlamentu ze dne 23. až 26. května. O tom, že se toho vůbec Britové opět účastní, nepanuje neoficiální konsensus mezi všemi státy sedmadvacítky. Je to navíc nemyslitelné politicky. „Bylo by absurdní, kdyby země, která jedná o svém vystoupení, vybírala a jmenovala evropské komisaře a podílela se na volbě předsedy komise," tvrdí Esteban González Pons, španělský křesťanský-demokrat. Podle něj by bylo dobré, aby bylo v té době známo i jméno budoucího britského premiéra.

Ale právní situace je jasná, podle zástupců Evropského parlamentu a států, které jsou členy Evropské unie v době voleb, se musí zúčastnit i voleb. Jak by ale nynější vláda v Londýně, která se zdá být zcela přemožena, měla uspořádat volby, zůstává zcela otevřenou otázkou.

Bylo by skutečně komplikované, kdyby jednání o brexitu pokračovala i po 2. červenci? Vypadá to, že ano. Místa po 73 britských mandátech v Evropském parlamentu jsou již naplánována: 46 z nich budou k dispozici v rezervě pro budoucí rozšíření, zatímco zbývajících 27 bude rozděleno pro dříve nedostatečně zastoupené zemí EU. Dodateční poslanci by tím pádem museli svá místa znovu uvolnit, pokud by Spojené království stále zůstávalo v Evropské unii – vše by tím pádem zůstalo na stejné úrovni.

Britští politici si musí opravdu pospíšit

To zase vyžaduje, aby britští poslanci volili včas a to, že se stanou novými britskými poslanci, se rozhodlo brzy. Nebo poté již nebude možné čelit chaosu mezi Evropským parlamentem a dalšími institucemi EU, jakými jsou parlament, jelikož se bude nedostávat chybějících náměstků členských zemí, které kontrolují Radu členských států a volí i nového předsedu Komise. Z demokratického hlediska to je nemyslitelné. Jakýkoli zákon, který by EU přijala, bude každopádně znovu otevřen soudům.

Nicméně, mohlo by to vést k takové situaci, kterou by měla EU měla brát zcela vážně. Spojenému království a Gibraltaru bude lhůta pro nové referendum prodloužena pouze tehdy, že dojde k novým volbám a novému druhému referendu. Nové volby by se mohly uskutečnit poměrně rychle, během čtyř týdnů. Druhé referendum však vyžaduje minimálně pět a půl měsíce, jak vypočítali na University College v Londýně. To by ale bylo pro nové legislativní období příliš daleko.

Německý poslanec Lamberts proto nevidí žádný přesvědčivý důvod, proč prodlužovat období brexitu. „Chaos," jak říkají Belgičané, „je otázkou, která již v každém případě nastala."