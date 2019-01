Slova na mlýn euroskeptiků. Eurozóna je slabší, než se čekalo, přiznává ECB

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Řekl, že stav ekonomiky eurozóny je neuspokojivý a ve střednědobém horizontu je stále zapotřebí značného množství stimulů měnové politiky. Eurozóna podle Draghiho nesměřuje k recesi, zpomalování ale může trvat mnohem déle, než se předpokládalo dříve. "ECB má nástroje k řešení (případné recese), ale současný postoj měnové politiky je již velmi vstřícný," dodal.

ECB na prosincovém zasedání ohlásila ukončení programu nákupů dluhopisů, zopakovala však, že její úrokové sazby by měly přinejmenším do letošního léta zůstat na rekordních minimech. Investoři ale nepředpokládají, že by banka sazby zvýšila před rokem 2020. Základní úroková sazba ECB se v současnosti nachází na rekordním minimu nula procent.

Banka prostřednictvím programu nákupu dluhopisů pumpovala do ekonomiky eurozóny nově natištěné peníze od března 2015. Od té doby na ně celkově vynaložila kolem 2,6 bilionu eur (66,5 bilionů Kč). Nyní peníze ze splácených dluhopisů hodlá reinvestovat. Tyto reinvestice budou podle ECB pokračovat i poté, co se zahájí zvyšování úroků.