Co se proboha bude dít teď? Hlasování o brexitu sledovaly před Westminsterem davy, reakce byla smíšená

"Reakce před parlamentem je určitým odrazem toho, co se děje ve sněmovně - směs odevzdanosti, odhodlání bojovat dál, zasmušilých tváří, tu a tam je vidět i jásot," napsal zpravodaj BBC. Deník The Guardian naproti tomu na svůj web přidal záběry z tábora zastánců setrvání v EU, kde převládala radost.

"Jásají, protože mají za to, že výsledek zvyšuje šance na zrušení brexitu, anebo alespoň jeho výrazné zmírnění. To je zřejmě přiměřené zhodnocení, avšak bylo by chybou myslet si, že toto hlasování zásadně přibližuje celou věc k rozřešení," komentoval videa The Guardian.

Podle reportéra BBC ale bylo celkové vystupování zástupců obou táborů spíše tlumené a jejich projevy odrážely naléhavost aktuálně nejpalčivější otázky: "Co se proboha bude dít teď?"

Malá skupinka demonstrantů se zdokumentovanými vazbami na krajní pravici se údajně snažila vyprovokovat zastánce setrvání v unii, na to ale ihned reagovala policie a k žádným střetům tak nedošlo.

zdroj: YouTube

BBC také sledovala situaci jinde v Británii, například v hospodě The White Lion nedaleko města Wigan. "Myslím si, že veřejnost má celé té záležitosti plné zuby a politici se jen točí v kruzích a nikdy nedospějí k řešení," řekla hostinská Ellie Furzemanová. "Hlasovala jsem za setrvání v Evropě. Myslím si, že nakonec se (politici) vrátí k veřejnému hlasování. Nevidím, co jiného by mohli udělat," dodala.