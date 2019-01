Volání po referendu, kritika Mayové. Po "výbuchu" brexitové dohody to v Británii vře

Výsledek úterního hlasování, v němž Mayová utrpěla rekordní porážku o 230 hlasů, přivítal mimo jiných starosta Londýna Sadiq Khan, podle něhož musí nyní občané dostat šanci rozhodnout o dalším postupu.

"Je naprosto zásadní, aby premiérka jednala okamžitě a nadobro smetla ze stolu jakékoli vyhlídky na brexit bez dohody... Potřebujeme zásadní přehodnocení toho, jak toto klíčové rozhodnutí učiníme," citovala labouristického starostu zpravodajská společnost BBC.

Tonight's historic vote saw MPs from all sides reject this bad Brexit deal.



📺 Live on @BBCOne now: I'll be speaking about how the only sensible course of action is to withdraw Article 50 and give British people the final say - with the option to stay in the EU. #BrexitVote 🇪🇺 pic.twitter.com/7ohoBtBiux