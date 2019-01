Mayovou čeká hlasování o nedůvěře. Semele ji brexit definitivně?

Rebelové z řad konzervativních poslanců i zákonodárci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří v úterý hlasovali proti brexitové dohodě, totiž uvádí, že dnes vládu podrží. DUP svými deseti hlasy umožnila vznik menšinové vlády konzervativců.

Debata v parlamentu začne odpoledne, hlasování se očekává kolem 20:00 SEČ. Pokud by přece jen kabinet padl a následně by se do dvou týdnů nepodařilo sestavit jiný, byly by vypsány předčasné volby. Premiérka Mayová v úterý v reakci na porážku ve sněmovně uvedla, že pokud hlasování o nedůvěře ustojí, hodlá při hledání východiska z aktuální krize naslouchat zákonodárcům.

Úterní fiasko britské vlády v parlamentu bude také tématem rozpravy europoslanců ve Štrasburku. Odmítnutí návrhu brexitové dohody předloženého Mayovou nejen podle českých europoslanců znamená pokračování nejistoty o podobě britského odchodu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na zamítnutí brexitové dohody uvedl, že Evropská unie při jejím vyjednávání udělala maximum. Na případném neřízeném brexitu, tedy odchodu Spojeného království z evropského bloku bez dohody, by podle něj nejvíce tratil Londýn.

Německý ministr financí a vicekancléř Olaf Scholz označil dnešek za "hořký den pro Evropu".

This is a bitter day for Europe. We are well prepared - but a hard Brexit would be the least attractive choice, for the EU and GB. #brexit pic.twitter.com/LzKiAaQiVe

"Potřebujeme rychlý a jasný plán, jak dále postupovat. Naše mezinárodní přípravy, jejichž cílem je omezit škody pro případ neřízeného brexitu, teď poběží plným proudem," prohlásil podle agentury AFP lucemburský premiér Xavier Bettel.

I deeply regret the outcome of the vote as I regret Brexit as such. Now we need a fast and clear plan on how to proceed.Because that’s what we need to do:finding solutions,not problems.Our internal preparations to limit the damage in case of a No-Deal shall go ahead in full steam