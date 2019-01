O "českém teroristovi" informují i ve světě. Podívejte se, co o Baldovi píší muslimská a arabská média

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

„Český důchodce, který pokácel stromy, aby zablokovaly železniční tratě, a poté předstíral, že jsou za to zodpovědní islamisté, byl za terorismus odsouzen na čtyři roky,“ nastiňuje BBC, co se vlastně stalo. Server také připomíná, že Balda nechal na místě činu letáky, které hlásaly „Alláhu Akbar“ a „Bůh je veliký“. „Dva osobní vlaky do stromů narazily, ale nikomu se nic nestalo,“ píše BBC s tím, že Balda je „krajně pravicový sympatizant“ a že mu soud nařídil psychiatrickou léčbu.

Zmiňuje i to, že Balda sám přiznal, že chtěl rozšířit strach z muslimských migrantů. Navíc prý byl zmatený kvůli lékům na krevní tlak, které užíval. „Na místě činu nechal vzkazy, které naznačovaly možné budoucí útoky na české půdě a které vyzývaly k násilí proti „českým nevěřícím psům,“ píše se na stránkách serveru.

„Místní média poukázala na ironii spočívající v tom, že staršího český muž, který byl podle všeho radikalizován anti-imigrantskou rétorikou, se stal prvním odsouzeným za terorismus v této zemi,“ dodává BBC.

O případu informovaly i agentury Reuters či AFP. Právě od nich přebrala informaci i řada zahraničních serverů. Zpráva se tak objevila třeba na anglické verzi serveru The Japan Times. „Český soud uvěznil muže, který organizoval útoky na vlaky, aby podnítil odpor proti muslimským přistěhovalcům,“ píše se v titulku.

Kromě informací o Baldovi a jeho činu se zpráva zaměřuje i na Česko a migraci. „Navzdory prudkému nárůstu přistěhovalectví do Evropy v roce 2015, který vyvolal veřejnou diskusi o přijímání migrantů z Blízkého východu a severní Afriky, nebyl zaznamenán výrazný nárůst počtu žadatelů o azyl vstupujících do České republiky,“ připomíná server, který zmiňuje i to, že Česko odmítlo pokusy Evropské unie „přinutit členské státy přijmout systém kvót pro přemístění migrantů a uprchlíků“.

Cituje také soudce, který řekl, že Balda byl zmanipulován veřejnými osobami, které se v lidech pokoušejí vyvolat nedůvěřivost a strach. „Obžalovaný je svým způsobem obětí této manipulace, nicméně to neznamená, že není kriminálně a lidsky zodpovědný za své činy. Možná by si měl uvědomit, že nenávist vyvolává více nenávisti,“ cituje server slova soudce. The Japan Times také připomíná, že Balda se hlásil ke „krajně pravicové a anitiislámské SPD“. Dodává však, že hnutí se od Baldova činu distancovalo.

Stejnou zprávu vycházející z agentury Reuters přinesl i server The Muslim Times. V titulku se dočteme: „Český soud odsoudil muže za útoky na vlaky, jejichž cílem bylo obvinit muslimy“. Stejný titulek se pak objevil i u zprávy na serveru Channel News Asia.

Server Arab News pak píše: „Českého důchodce odsoudili za to, že se pokoušel při teroristickém útoku vykolejit vlaky“. „71tiletý český důchodce, který se pokoušel vykolejit dva vlaky a poté to svést na fiktivní teroristické útoky, byl odsouzen na čtyři roky ve vězení za terorismus,“ shrnuje server, jenž cituje ze zprávy agentury AFP.

I on připomíná, že Balda v roce 2017 pokácel u Mladé Boleslavi stromy s cílem zablokovat železniční tratě. „Prokurátoři řekli, že pouze "šťastná kombinace okolností" zabránila tomu, že při nehodách nebyl nikdo zraněn,“ zdůrazňuje se ve zprávě.

Také se dočteme, že „Balda nechal na místě letáky obsahující zprávy v arabštině, přepsané do latinsky, ve snaze obvinit z útoku muslimské migranty“. „Chtěl vyvolat obavy ohledně muslimů a migrantů mezi širší českou populací a šířit strach z teroristických útoků, uvedli prokurátoři,“ shrnuje server.

Nakonec připomíná, že Balda podporoval „antiimigrantskou politiku pravicového SPD, proti-evrospké, proti-muslimské strany, která v roce 2017 získala 11% hlasů“. Navíc dodává, že důchodce mohl dopadnout mnohem hůř. „Soud, který mohl odsoudit Baldu na 15 let, mu ale udělil menší trest a nařídil mu psychiatrickou léčbu,“ dodává server Arab News.